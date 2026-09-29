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ODLUKA O ZAKONITOSTI ŠTRAJKA SUTRA

USKORO UŽIVO Tomašević se obraća nakon odluka suda!

Piše 24sata,
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USKORO UŽIVO Tomašević se obraća nakon odluka suda!
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Ni danas na ulicama Zagreba, uz iznimku dva tramvaja, autobusa na liniji 330 te četiri busa na liniji 228, nema javnog prijevoza

Nakon što je odbio privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom Holdingu, Trgovački sud je isto odlučio i u slučaju štrajka u ZET-u. Konačna odluka o zakonitosti štrajka u Holdingu bit će objavljena sutra u 10:30, a presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u sutra u 11:30. . Za 15 sati najavljena je press konferencija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u kojoj će se osvrnuti na odluke suda i štrajk... 

Ni danas na ulice Zagreba, uz iznimku dva tramvaja, autobusa na liniji 330 te četiri busa na liniji 228, nema javnog prijevoza.

Na teren je izašlo i tek 20 kamiona čistoće.

Press konferenciju Tomaševića pratite uživo na 24sata.

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Komentari 23
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Prvog dana štrajka vozila tek dva tramvaja i jedan autobus. Tomašević prozvao vođe sindikata, vođe sindikata prozvale Tomaševića. Sud odlučuje o zakonitosti štrajka...
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