USKORO UŽIVO Tomašević se obraća nakon odluka suda!

Nakon što je odbio privremenu zabranu štrajka u Zagrebačkom Holdingu, Trgovački sud je isto odlučio i u slučaju štrajka u ZET-u. Konačna odluka o zakonitosti štrajka u Holdingu bit će objavljena sutra u 10:30, a presuda o zakonitosti štrajka u ZET-u sutra u 11:30. . Za 15 sati najavljena je press konferencija zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića u kojoj će se osvrnuti na odluke suda i štrajk...

Ni danas na ulice Zagreba, uz iznimku dva tramvaja, autobusa na liniji 330 te četiri busa na liniji 228, nema javnog prijevoza.

Na teren je izašlo i tek 20 kamiona čistoće.

Press konferenciju Tomaševića pratite uživo na 24sata.

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