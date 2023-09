'Kontinuirano upravljamo krizama, idući tjedan ćemo donijeti novi paket pomoći'

Jutros smo se vratili iz Bukurešta sa summita Inicijative tri mora, koju je pokrenula Hrvatska. Grčka je postala članica ove inicijative, razgovarali smo energetskim i prometnim projektima, digitalizaciji...ali i s potpredsjednicom ukrajinske Vlade o razminiranju, istaknuo je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković.

Uputio je još jednom sućut obiteljima preminulih generala Antuna Tusa i bivšeg ministra Ivana Šukera.

Osvrnuo se na turističku sezonu.

- Ostvarili smo 16,2 milijuna dolazaka, najbolja predsezona, najave za postsezonu vrlo dobre - istaknuo je.

Imamo 16 zaposlenih na jednog nezaposlenog, poručio je govoreći o broju osiguranika za kolovoz.

- Danas imamo veliki paket zakona koji se odnose na poreznu reformu, idući četvrtak imamo i paket mjera pomoći građanima u energetskoj krizi, pomoći ćemo onima kojima je to potrebno. U kontinuiranom smo upravljanju krizama protekle tri godine donijeli više krugova pomoći vrijednih 6,8 milijardi eura, te mjere su imale svoj smisao i svrhu,. prije svega su očuvale radna mjesta, likvidnost poduzeća, omogućile egzistenciju obiteljima. Da nije bilo mjera, cijene struje i plina bi bile višestruko veće i to bi ugrozilo egzistenciju građana. Cijena struje bila bi prošle godine 6-7 puta veća od one koju su stvarno plaćali, ove godine tri puta manja. Tri do četiri puta bi bila veća cijena plina prošle godine od one koju su građani plaćali - naveo je premijer.

Vlada će danas na sjednici uputiti u drugo čitanje u Hrvatski sabor paket poreznih zakona, koji bi trebali stupiti na snagu od početka 2024. godine.

Radi se o konačnim prijedlozima devet poreznih zakona, među kojima i zakonu o porezu na dohodak, na dobit, lokalnim porezima, doprinosima, i dr. Tim izmjenama će se između ostalog ukinuti prirez porezu na dohodak, povećati prag za primjenu više stope poreza na dohodak na 50.400 eura, povećati osobni odbitak na 560 eura...

Ministar financija Marko Primorac u srijedu je najavio i da će Vlada povećati inicijalne stope poreza na dohodak od imovine i kapitala zbog ukidanja prireza.

- To će se učiniti kako oni koji ostvaruju dohotke iz ovih izvora ne bi bili u povlaštenoj poziciji, odnosno kako ne bi bili u boljoj poziciji nego prije poreznih izmjena- izjavio je Primorac, napomenuvši da se to neće činiti na način da se dade porezna autonomija jedinicama lokalne samouprave.