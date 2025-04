Uskrs nikad skuplji! Evo cijene košarice za tročlanu obitelj! Bakalar i šunka? Malo sutra...

Uskrsna košarica za tročlanu obitelj za 2025. godinu i dalje je viša nego prošle godine. Bogatija stoji 435,12 eura, a lani je koštala 395,55 eura, što znači da je poskupjela za deset posto. Srednja košarica skuplja je za osam posto, odnosno sad je 256,47 eura, a lani je stajala 237,47 eura. Za skromnu košaricu treba izdvojiti 122,76 eura, a lani je trebalo 116,60 eura, što znači povećanje od pet posto, poručili su iz Hrvatskog nezavisnog sindikata. Košarica se odnosi na nekoliko obroka, odnosno na obroke u blagdansko vrijeme, i to od Velikog petka do Uskrsnog ponedjeljka.

Sindikat je istaknuo da su za skromnu košaricu koristili proizvode isključivo sa “zaključanim” cijenama te one slabije kvalitete. Primjerice, od mesa su, umjesto prave kuhane šunke, uvrstili svinjsku lopaticu, zatim piletinu umjesto janjetine. Od ribe su odabrali zamrznutu ribu, a od svježe samo onu jeftiniju, poput srdele i papalina. Uz to, skromna košarica ne predviđa proizvode kao što su slatkiši, grickalice i razna pića.

30% medijalne plaće. A to je skromna košarica

U odnosu na prosječna primanja, ovakva uskrsna košarica doseže i do 36 posto medijalne plaće, koja je 1200 eura, a kad je riječ o minimalnoj plaći, taj je udio mnogo veći. Tako mnogi građani, ističu u NHS-u, svojoj obitelji neće moći priuštiti ni najskromniju košaricu.

- Najniži trošak uskrsne košarice upola je veći od uskrsnice koju Vlada dijeli umirovljenicima - kazao je Milivoj Špika iz Bloka umirovljenici zajedno.

Velik dio njih, navodi, ima primanja ispod linije siromaštva, pa je njihov stav kako je bolje išta nego ništa.

- Umirovljenici, ali i građani, morat će se pokriti onim što imaju. Nekima će i skromnost biti preskupa, pa će za predstojeće blagdanje imati i manje od skromnoga. Nažalost, naša realnost je takva - kazao je Špika.

Kad je riječ o divljanju cijena hrane, rekao je kako bi Vlada trebala uvesti drastično oporezivanje ekstraprofita.

- Vidjeli smo da trgovački lanci po ostvarenom profitu u Hrvatskoj imaju od tri do četiri puta veći ostvareni profit nego bilo gdje u EU - napomenuo je.

Špika ističe kako trgovci koriste sve moguće rupe u zakonu, a Vlada ne poduzima ništa da bi to spriječila, pa stradavaju umirovljenici, ali i radnici.

O bakalaru i kuhanoj šunki mogu samo sanjati

U bogatiju košaricu uključene su skuplje namirnice, koje se tradicionalno koriste za Uskrs, kao što su bakalar, teletina, janjetina i kuhana šunka, a u srednjoj su košarici jeftinije - oslić, odojak i rolana šunka.

- Većina proizvoda iz košarice bila je na akcijskim ponudama i sniženjima, koja su u nekim slučajevima dosezala i do 60 posto. Unatoč tome, ukupna vrijednost blagdanske košarice i dalje je viša nego prethodne godine, što jasno pokazuje da su i proizvodi na popustu skuplji nego lani. Time se potvrđuje kontinuitet rasta cijena hrane i stvara se dojam da popusti više ne predstavljaju stvarnu uštedu nego samo ublažavaju percepciju poskupljenja - komentirali su iz Nezavisnog sindikata.

Cijene za košarice prikupili su u više gradova te na više lokacija, kao što su trgovački centri, tržnice, mesnice... Zaključili su da su najskuplje ipak tržnice jer one od svojih dobavljača naručuju uski krug proizvoda, koji su onda skuplji, a veliki centri imaju veći izbor, a uz to za velike količine dobiju popust, pa su i cijene na policama u konačnici niže nego na tržnicama.

A upravo je tržnice nedavno obišla ekipa 24sata.

U Puli, Slavonskom Brodu, Splitu i Rijeci cijene se razlikuju, ali zajednički nazivnik je jasan - sve je skuplje nego lani. Na pulskoj tržnici vezica mladog luka stoji od jednog do dva eura, a za vezicu rotkvica traže uglavnom dva eura. Kilogram janjetine dosegnuo je 18,90 eura za kilogram, a mladi sir stoji 5,40 eura za kilogram. Kuhana šunka još nije stigla na štandove, ali prodavači najavljuju cijenu od oko 25 eura po kilogramu. Domaća jaja prodaju za tri i pol do pet eura po pakiranju od deset komada.

Na tržnici u Slavonskom Brodu ponuda je obilna - vezicu rotkvica prodaju za 0,80 eura, a svježi sir po tri eura za kilogram. Jaja stoje dva eura za 10 komada, a cijena šunke varira: suha s kostima 17 eura, bez kosti 20 eura, a kobasice nude po 15 eura za kilogram. Kuhanih šunki još nema, očekivan cijena je oko 25 €/kg.

Na splitskom Pazaru gužve su uobičajene, a kupci “žugaju” na skupoću. Jaja 0,26 eura po komadu, rotkvice i mladi luk po euro za vezicu. Janjetina je 17 €/kg, a šunka, opet, raznoliko: kuhana stoji od 15 do 17 eura, gotova od 12 do 14, a dalmatinski pršut i do 25 eura za kilogram. Svježi sir doseže 3,21 euro.

U Zagrebu - tri vezice rotkvica za dva eura, deset jaja za tri eura.

A da će za ovogodišnji Uskrs Hrvati iz novčanika izdvojiti više od prošlog, zaključili su i u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Riječ je o iznosu većem od 1,95 milijardi eura, što je oko 9 posto više nego lani. U četiri tjedna prije Uskrsa prošle godine ostvareno je 1,80 milijardi eura prometa.

