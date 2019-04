Ušla u auto misleći da je Uber: Našli su je mrtvu 150 km dalje

Studentica je ušla u crni Chevrolet Impalu u dva sata ujutro u petak. Policijski istražitelji misle da je u njega ušla greškom jer je mislila da je to Uber kojeg je naručila. Nekih 14 sati kasnije i 150 kilometara dalje, u šumskom području pronašli su njezino tijelo...

#CPDSCInvestigates | Missing Person Alert: 21-year-old Samantha Josephson was last seen by friends at 715 Harden St. b/w 1:30 & 2:00 this morning. Loved ones have not been able to make contact with her since. They’re worried about her well-being & safety. pic.twitter.com/PITpUh1eUh — Columbia Police Dept (@ColumbiaPDSC) March 30, 2019

Policija za ubojstvo sumnjiči Nathaniela Davida Rowlanda (24) kojeg je policija zaustavila u subotu ujutro, dvije ulice dalje od mjesta gdje smatraju da je pokupio Samanthu. U automobilu su pronašli njezin mobitel i krv te razna sredstva za čišćenje, uključujući i izbjeljivač, javlja Mirror.

Samanthini prijatelji prijavili su njezin nestanak 12 sati nakon što je izašla iz bara. Zabrinuli su se jer im se od onda nije uopće javljala. Policija trenutno slaže sve komadiće slagalice kako bi utvrdili što se točno dogodilo kobne večeri.

Samantha Josephson,21,was to start Drexel Law school after upcoming graduation from Univ of South Carolina. Uber says she called for ride, but driver left when she didn’t show. Friends saw her get into this black Chevy Impala they think she mistook for Uber @FOX29philly pic.twitter.com/wZLrPLDS9X — Steve Keeley (@KeeleyFox29) March 30, 2019

Obzirom da je studentica, Samantha je živjela u studentskom domu zajedno s dvije cimerice s kojima je te večeri bila vani. Policija je pregledala i video nadzor bara u kojem su bile i vidjeli da je Samantha oko dva sata ujutro izašla ispred bara i čekala prijevoz. Bila je sama i pričala je na telefon.

Izbacivač je zadnji koji ju je vidio prije nego što je ušla u auto. Nakon što je otišla, automobil Ubera koji ju je trebao pokupiti došao je ispred bara, no, kako je više nije bilo, otkazao je vožnju.

I dalje nije poznato zašto je Rowland ubio studenticu, no trenutno je u pritvoru.

Here’s a look at 24-year-old Nathan Rowland, charged with kidnapping and murder in the death of USC student Samantha Josephson. Police say child safety locks were initiated inside the car, where they found bleach and large pools of her blood. @wis10 pic.twitter.com/lNxFXC3t4T — Caroline Hecker (@CHecker_WIS) March 31, 2019

Samantha je u svibnju trebala diplomirati i upisati pravni fakultet na koji je već bila i primljena. Njezina obitelj je shrvana.

- Uvijek će mi nedostajati moja djevojčica i voljet ću ju do kraja svog života - napisao je njezin otac na Facebooku.