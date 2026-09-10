Uspjeh dubrovačkih liječnika: Prvi put ugradili pacemaker najnovije generacije

Veliki iskorak u Općoj bolnici Dubrovnik: prvi put su uspješno ugrađeni najsuvremeniji elektrostimulatori srca Micra, i to kod troje pacijenata kojima je bila potrebna trajna elektrostimulacija. Riječ je o takozvanom "leadless pacemakeru", odnosno elektrostimulatoru koji nema klasične elektrode ni uređaj ugrađen ispod kože prsnog koša.

Zahvate je izveo tim dubrovačke kardiologije pod vodstvom dr. Jerka Ferrija Certića, uz stručnu pomoć dr. Sandra Brusicha iz KBC-a Rijeka. U slučaju mogućih komplikacija podršku je pružao i tim kardijalne kirurgije KBC-a Zagreb na čelu s dr. Hrvojem Gašparovićem.

Sva tri zahvata prošla su uspješno, a uređaji su odmah nakon implantacije pokazali uredne funkcionalne parametre.

Uređaj veličine kapsule ugrađuje se izravno u srce

Za razliku od klasičnog pacemakera, koji se ugrađuje ispod kože prsnog koša i sa srcem povezuje elektrodama, Micra je minijaturni uređaj koji se postavlja izravno u srce.

Do srca se dovodi kroz krvnu žilu u preponi. Zahvat se tako izvodi bez reza na prsnom košu i bez klasičnih elektroda.

Riječ je o tehnologiji koja pacijentima može omogućiti manje invazivan oblik elektrostimulacije srca.

U prvom dubrovačkom timu sudjelovali su liječnici, medicinski tehničari i medicinska sestra kardiologije, uz superviziju stručnjaka iz Rijeke i kardijalnog kirurga Dražena Beline.

Dubrovčani pripremaju još velike projekte

U dubrovačkoj bolnici najavljuju i nove iskorake u kardiologiji. Pri kraju je priprema za početak ablacija fibrilacije atrija, koje će voditi dr. Ante Anić, a radi se i na uspostavi druge sale za kateterizaciju.

Druga sala otvorila bi mogućnost razvoja još jednog važnog programa – zbrinjavanja akutnog moždanog udara neurointervencijskim postupcima.

Svi projekti provode se uz stručnu i logističku podršku bolnice te ravnatelja OB-a Dubrovnik dr. Marija Bekića.

Od prvog pacemakera do 150 uređaja godišnje

Projekt elektrostimulacije srca u dubrovačkoj bolnici pokrenut je 2007. godine, kada je ugrađen prvi trajni elektrostimulator. Tri godine kasnije ugrađen je i prvi ICD uređaj.

Time je dubrovačka kardiologija krenula putem razvoja moderne invazivne kardiologije.

Danas se u OB-u Dubrovnik godišnje ugradi oko 150 različitih uređaja za elektrostimulaciju srca.

A 4. rujna ove godine napravljen je novi veliki korak – prvi put su u toj bolnici ugrađeni Micra elektrostimulatori, uređaji bez klasičnih elektroda i bez potrebe za ugradnjom uređaja ispod kože prsnog koša.