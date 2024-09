Uspjeh ekstremnog AfD-a na izborima u Tiringiji i Saskoj veliki je udarac za Scholza

Uspjeh desničarske Alternative za Njemačku (AfD) na izborima u Tiringiji i Saskoj težak je udarac za stranke savezne vlade Olafa Scholza koje djelomice nisu prešle izborni prag u ove dvije savezne pokrajine na istoku Njemačke.

- Ovo je veliki poraz za nas, nema sumnje i sada moramo sakupiti snage i popraviti ono što ne valja - rekao je komentirajući ishod izbora u Saskoj i Tiringiji dopredsjednik Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD) Lars Klingbeil za javni servis ZDF. On je istodobno odbacio mogućnost da njemački kancelar Olaf Scholz raspusti vladu godinu dana prije redovnih izbora za savezni parlament.

- Mi želimo u izbore 2025. ući s Olafom Scholzom kao kancelarskim kandidatom - rekao je Klingbeil.

Teški koalicijski pregovori u Saskoj i Tiringiji

Prema izbornim prognozama od 21 sat javnih servisa ARD i ZDF, u Saskoj je Kršćansko-demokratska unija (CDU) na čelu s dosadašnjim premijerom ove savezne pokrajine Michaelom Kretschmerom, osvojila 31,5 posto glasova, samo jedan posto više od Alternative za Njemačku s 30,4 posto. Stranka Savez Sahra Wagenknecht, osnovana u siječnju ove godine, osvojila je 11,5 posto. SPD je u Saskoj osvojio 7,4 a Zeleni 5,4 posto.

Stranka Ljevica nije uspjela prijeći izborni prag od pet posto ali će ući u parlament Saske u Dresdenu zahvaljujući direktnim mandatima. Zbog toga što niti jedna stranka ne želi ulaziti u koaliciju s AfD-om, promatrači procjenjuju da će formiranje vlade u Saskoj biti složeno.

- Mi ćemo pružiti ruku svakom s kim možemo ovdje u Saskoj ostvariti politiku koja je dobra za ovu pokrajinu - rekao je premijer Saske Michael Kretschmer (CDU).

Dosadašnja koalicija CDU-a sa SPD-om i Zelenima najvjerojatnije neće imati dovoljnu većinu u parlamentu u Dresdenu pa se špekulira o koaliciji između CDU-a, SPD-a i novoosnovane stranke BSW.

Glavna kandidatkinja BSW-a u Saskoj Sabine Zimmerman također je pokazala spremnost za koaliciju s CDU-om. Vjeruje se da bi se CDU i BSW mogli složiti kada je u pitanju jedan od glavnih političkih zahtjeva BSW-a a to je prestanak vojne pomoći Ukrajini i jačanje diplomatskih napora u okončanju rata u Ukrajini. Kretschmer, za razliku od saveznog CDU-a podržava diplomatske napore.

Nitko ne želi u koaliciju s AfD-om

U Tiringiji je AfD postao najjača stranka osvojivši 32,9 posto što je gotovo deset posto više nego na posljednjim pokrajinskim izborima prije pet godina. CDU se našao na drugom mjestu s 23,7 posto, BSW je podržalo 15,6 posto, stranku Ljevica 12,9 posto te SPD 6,1 posto. Stranka Zeleni nije uspjela prijeći izborni prag a Liberalno-demokratska stranka (FDP) kao ni u Saskoj nije ušla u parlament.

- Mi smo danas ostvarili povijesnu pobjedu, mi smo uvjerljivo najjača stranka. Tko god želi stabilnu vladu u Tiringiji ne može nas ignorirati - rekao je predsjednik AfD-a za Tiringiju Bjoern Hoecke za ARD.

Međutim i u Tiringiji su ostale stranke unaprijed isključile mogućnost koaliranja s AfD-om pa se i ovdje očekuje dugotrajna i mukotrpno formiranje vlade. Za sada se i ovdje spominje mogućnost koaliranja CDU-a, SPD-a i BSW-a.

Udarac za Berlin

Nakon izbora u Tiringiji i Saskoj se prije svega špekulira o stabilnosti savezne vlade Olafa Scholza. Stranke njegove koalicijske vlade, SPD, Zeleni i FDP su ostvarile katastrofalne rezultate na izborima u ovim saveznim pokrajinama. U Tiringiji Zeleni i FDP nisu prešli izborni prag a SPD je ovdje ostvario najslabiji rezultat na nekim pokrajinskim izborima u svojoj povijesti. FDP nije prešao izborni prag u Saskoj a to bi se moglo dogoditi i Zelenima.

Promatrači procjenjuju da stranački stratezi čekaju ishod trećih pokrajinskih izbora u rujnu, za tri tjedna u Brandenburgu, gdje je trenutno na vlasti SPD ali se također očekuje streloviti uspon stranaka krajnje desnice i ljevice.

Migracije i dalje glavna tema

Na izborima u obje savezne pokrajine je migracija bila glavna tema što su dobro iskoristile i AfD i BSW koje se protive svakoj vrsti migracije. Obje stranke se također protive vojnoj pomoći Ukrajini i zalažu se za pregovore s Moskvom.

Iako je savezna vlada nakon terorističkog napada u Solingenu već donijela neke mjere koje bi trebale voditi smanjenju neregulirane migracije, očekuje se da će, kao reakcija na izbore u Saskoj i Tiringiji, već u kraće vrijeme donijeti dodatne mjere kako bi pokazala odlučnost u namjeri da smanji broj izbjeglica.

No promatrači procjenjuju da bi, ako se slični rezultati ponove i na izborima u Brandenburgu, došlo do još većeg pritiska na Olafa Scholza pa čak i do raspada vlade i prijevremenih izbora za Bundestag.