Uspjeh hrvatske kompanije u Londonu: MEGI Health okupila zdravstvenu i investitorsku elitu

Hrvatska zdravstveno-tehnološka kompanija MEGI Health organizirala je prošlog tjedna Londonu međunarodni summit "Umjetna inteligencija i zdravlje žena: inovacije, izazovi i prilike", okupivši vodeće svjetske stručnjake za umjetnu inteligenciju u zdravstvu, predstavnike britanskog zdravstvenog sustava NHS, regulatornih institucija, vodećih sveučilišta, investicijskih fondova i zdravstveno-tehnoloških kompanija.

Skup, održan u londonskom Institutu za zdravstveno inženjerstvo (London Institute for Healthcare Engineering), bio je u potpunosti rasprodan tjednima unaprijed, a zbog velikog interesa organizirana je i lista čekanja. Tijekom jednog dana na istome su se mjestu okupili ljudi koji danas oblikuju razvoj umjetne inteligencije u europskom i američkom zdravstvu, s ciljem da rasprave jedno od ključnih pitanja moderne medicine – može li umjetna inteligencija pomoći u smanjenju zdravstvenih nejednakosti žena ili postoji opasnost da ih dodatno produbi.

Foto: Megi

Tema dolazi u trenutku kada zdravlje žena postaje jedno od najbrže rastućih područja ulaganja u zdravstvene tehnologije. Prema procjenama Svjetskog gospodarskog foruma i McKinsey Health Institutea, bolje zdravstvene ishode za žene globalno gospodarstvo moglo bi do 2040. godine pretvoriti u više od bilijun američkih dolara dodatne vrijednosti godišnje.

Upravo zato središnja tema londonskog summita nisu bili samo algoritmi i nove tehnologije, nego podaci na kojima se one razvijaju. Žene su, zaključeno je na summitu, desetljećima bile podzastupljene u brojnim medicinskim istraživanjima, a velik dio današnjeg medicinskog znanja temelji se na podacima prikupljenima pretežito na muškoj populaciji. Sudionici su upozorili da umjetna inteligencija može pomoći u ispravljanju tog povijesnog nesrazmjera, ali samo ako se razvija na kvalitetnim, reprezentativnim i klinički pouzdanim podacima.

Foto: Megi

Među govornicima i sudionicima bili su vodeći stručnjaci iz područja opstetricije, ginekologije, digitalnog zdravstva i regulatornih politika s institucija poput King's College Londona, Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trusta, Albert Einstein College of Medicine (New York) te britanske Agencije za lijekove i medicinske proizvode, dok su investicijsku perspektivu predstavili vodeći europski fondovi specijalizirani za zdravstvene tehnologije i zdravlje žena.

"Svjedočimo trenutku u kojem zdravlje žena napokon dobiva pozornost kakvu zaslužuje. Umjetna inteligencija može biti snažan alat za unapređenje zdravstvene skrbi, ali samo ako je razvijamo odgovorno, na kvalitetnim podacima i uz razumijevanje stvarnih potreba žena. Upravo zato okupili smo kliničare, istraživače, regulatore i industriju za istim stolom", izjavila je dr. Nina Šesto, osnivačica i izvršna direktorica MEGI Health.

Foto: Megi

Inače, MEGI Health razvija digitalna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja pacijentima pružaju kontinuiranu podršku i personalizirano praćenje zdravstvenog stanja. Ono što je započelo kao digitalna podrška kardiovaskularnim pacijentima danas je preraslo u samostalnu zdravstveno-tehnološku kompaniju usmjerenu na dugoročno zdravlje žena, od trudnoće i postporođajnog razdoblja do menopauze, s posebnim naglaskom na hipertenzivne poremećaje u trudnoći poput preeklampsije.

Foto: Megi

Tehnologija na kojoj se temelji MEGI Health razvijena je u okrilju Klinike Magdalena, najveće i najstarije hrvatske privatne bolnice specijalizirane za kardiovaskularne bolesti, nastavne baze Medicinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku te jedne od vodećih zdravstvenih ustanova u ovom dijelu Europe.

Tehnologija je razvijana u suradnji s King's College Londonom i Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trustom, a certificirana je prema najvišim britanskim i europskim standardima kvalitete, sigurnosti podataka i kliničke pouzdanosti, uključujući ISO 13485, NHS DTAC i CE oznaku.