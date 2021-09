Počeo je najveći regionalni festival komunikacijske industrije u Rovinju, Weekend Media festival koji traje od 23. do 26. rujna. Na panelu o uspješnosti nivina pod nazivom "Da ciljam u metu ili pucam iz sačmarice: “special interest print” vs. “mainstream print” Robert Čoban, predsjednik Cold Press Grupe ugostio je Ivana Buču, glavnog izvršnog urednika 24sata, Renata Ivanuša, direktora i člana Uprave Večernjeg lista i Josipa Ašika, osnivača i urednika American Chess Magazina.

Tema koja se dugi niz godina povlačila je hoće li print jednog dana biti mrtav i kada? Kako je Robert Čoban naglasio u uvodnim riječima, o toj temi priča se već 12 do 13 godina, ali ipak, očigledno je da su novine itekako žive.

Renato Ivanuš osvrnuo se na svoje početke u Večernjem listu u '90-im godinama prošlog stoljeća.

- To su bile specifične godine u čitavom hrvatskom novinarstvu, pogotovo prve godine rata. Ja sam tada počeo raditi. Mene uz ta doba, veže divna krasna prošlost - kazao je Ivanuš.

Na pitanje kako su 24sata uspjele kao nova novina 2005. na hrvatskom tržištu i koja je razlika između tabloida u Hrvatskoj i Srbiji, Buča je dao svoje viđenje.

- Glavna razlika između srpskih i hrvatskih tabloida je da smo u 24 sata ozbiljni i profesionalni u pristupu i načinu na koji radimo. Englezi za to imaju naziv 'smart tabloid'. Mi smo sa takvim stavom krenuli od početka. Doći na jedno tržište gdje imate tradicionalne novine kao što su Slobodna Dalmacija, Večernji list, Jutarnji list, bilo je izazovno. Mi smo vrlo brzo došli do najšire moguće publike i imali smo veliki rast. Mi smo pucali iz sačmarice najšire što smo mogli. U početku su to bile novine, pa web, zatim video, društvene mreže - ispričao je Buča.

Osnivač i urednik American Chess Magazina, Josip Ašek, u Zemunu je pokrenuo časopis za šah na engleskom koji se uspješno prodaje u Americi.

- Sada, nakon 5 godina izlaska American Chess Magazina, mogu reći kako uspješno radimo. Promijenili smo način pristupa temama. Šahisti su prikazani kao sportski heroji. Magazin se printa u Zemunu, a distribuira se putem DHL-a najviše u SAD, pa u Kanadu, Brazil, Australiju, Italiju... Cijena mu je 24,99 dolara. U početku je izlazio četiri puta godišnje, a sada izlazi 6 puta godišnje, kao dvomjesečnik. Sudjeluje nas 6,7 ili 8, dvoje nas je šahista, dvoje su dizajneri za print i web - rekao je Ašik.

Što se tiče utjecaja ekonomske krize na novine, Ivanuš se osvrnuo na 2008. godinu kada je to sve krenulo.

- Ja sam u to vrijeme bio u 24sata. Sve je bilo lijepo do trenutka kada je došao Sanader i javno rekao da je Hrvatska u banani. Onda je bilo jasno da slijedi kriza pa se naglo počelo rezati oglašavanje, počela je padati tiraža. Unatoč svemu, Styria je ostala konstantni igrač na hrvatskom tržištu - kazao je Ivanuš.

24sata su se tada na svoj način borila protiv ekonomske krize.

- Nismo htjeli samo stajati i čekati da nas kriza udari, već smo pokušavali dobiti odgovor na to kako kompenzirati pad naklade. Tada smo pokrenuli i tjednik Express koji postoji i sada. Uz dnevne novine čitateljima smo uz nadoplatu koja je bila pristupačna svima nudili specijalna izdanja određenim danima u tjednu. Mi smo pad naklade usporavali godinama - rekao je Buča.

Pokušaj utjecaja politike na novine postoji, ali je vidljiva razlika u Srbiji i Hrvatskoj.

- Što se tiče Srbije meni se to čini kao reality show. Naslovnice različitih medija kao da su sinkronizirane i tu se može vidjeti tko ima utjecaj, a to je Vučić. Kod nas je situacija vidno drugačija - istaknuo je Buča.

Specijalna izdanja koja izlaze, zainteresirale su mnoge, ali i one imaju svoju ciljanu publiku. Večernji list izdaje 'Vojnu povijest', zatim povremene tematske magazine poput specijalnog izdanja o Tesli, Hrvatima i masonima i brojnih drugih.

- Vojna povijest je jedna niša, to čitaju ljudi koji uzimaju ta specijalna izdanja svaki mjesec. Ljudi koje zanima drugi svjetski rat, taktike i strategije. Čitav niz naše redakcije radi ta specijalna izdanja jer ljudi vole čitati takve teme - ispričao je Ivanuš.

24sata redovno izdaje knjige i specijalizirane časopise Miss7 i Joomboos magazin, koji je od online i video dobio i tiskano izdanje.

- Mi smo tu napravili jedan obrnuti smjer i dobro nam ide među mlađom populacijom - rekao je Buča te za kraj nadodao kako je digitalna pretplata budućnost.