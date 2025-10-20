Obavijesti

Uspjeh u KBC-u Osijek pokazuje svu genijalnost naših liječnika

Uspjeh u KBC-u Osijek pokazuje svu genijalnost naših liječnika
Foto: KBC Osijek

Hrvatska, zapravo, ima izvrsne liječnike iako ih je malo. Nebrojeno su se puta istaknuli na različitim poljima medicine - od kirurških zahvata, razvoja medicinskih uređaja, pa do znanstvenih otkrića i humanitarnog rada

Da imamo malo liječnika, nije novost. Po bazi podataka Svjetske zdravstvene organizacije, imamo 3,7 liječnika na 1000 stanovnika. Brojka je ispod prosjeka razvijenih europskih zemalja, ali problem je i nejednaka raspodjela te manjak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić je baš neki dan otvorila temu prosječne dobi liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na depriviranim područjima i otocima nazvavši aktualnu situaciju “bolnom točkom”. Mnogi su liječnici pred mirovinom, a deficit će postati još izraženiji u idućim godinama. Na većini otoka nema pedijatara, ginekologa ni njege u kući, ali i mnogi gradovi imaju sličan problem.

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez

