Hrvatska, zapravo, ima izvrsne liječnike iako ih je malo. Nebrojeno su se puta istaknuli na različitim poljima medicine - od kirurških zahvata, razvoja medicinskih uređaja, pa do znanstvenih otkrića i humanitarnog rada
KOMENTIRA: IVA MILOTIĆ PLUS+
Uspjeh u KBC-u Osijek pokazuje svu genijalnost naših liječnika
Čitanje članka: 1 min
Da imamo malo liječnika, nije novost. Po bazi podataka Svjetske zdravstvene organizacije, imamo 3,7 liječnika na 1000 stanovnika. Brojka je ispod prosjeka razvijenih europskih zemalja, ali problem je i nejednaka raspodjela te manjak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić je baš neki dan otvorila temu prosječne dobi liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na depriviranim područjima i otocima nazvavši aktualnu situaciju “bolnom točkom”. Mnogi su liječnici pred mirovinom, a deficit će postati još izraženiji u idućim godinama. Na većini otoka nema pedijatara, ginekologa ni njege u kući, ali i mnogi gradovi imaju sličan problem.
