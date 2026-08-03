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KOMENTAR: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Usporavanje inflacije zvuči lijepo, ali to ne znači pad cijena

Piše Snježana Krnetić,
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Usporavanje inflacije zvuči lijepo, ali to ne znači pad cijena
Foto: Fredrik von Erichsen/DPA/PIXSELL
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U najtežoj poziciji su umirovljenici. Činjenica jest da su plaće i mirovine rasle, ali to je daleko nedovoljno da prati porast cijena. Dobar dio građana danas nema za goli život.

Iako inflacija u Hrvatskoj usporava, građani nemaju previše razloga za veselje. Svjedoci smo da su neke namirnice poskupile i sto posto. Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj, prema podacima iz sredine srpnja, stoji oko 480 eura. Potrošači se svakoga dana suočavaju s mučnom istinom, ono što je nekada bilo 100 kuna, danas je 100 eura. Pritisak rasta cijena, posebno hrane i usluga, radnik s prosječnom ne može izdržati bez zaduživanja za osnovne životne potrebe.

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