Usred bijela dana u Istri su opljačkali zaštitarski kombi

U Bujama se u četvrtak usred bijela dana dogodilo razbojništvo kada su zasad nepoznati počinitelji iz specijalnog vozila za prijevoz novca otuđili novac, izvijestila je istarska policija.

Policija je danas oko 12.30 sati primila dojavu da je otuđen novac iz specijalnog vozila za prijevoz novca, koje je bilo parkirano u Umaškoj ulici u Bujama.

Nitko nije ozlijeđen, a policajci poduzimaju mjere i radnje radi utvrđivanja okolnosti i intenzivno tragaju za počiniteljima.

U Bujama je zaštitarski kombi opljačkan i prije 20-ak dana kad su razbojnici iz službenog vozila odnijeli zasad neutvrđen iznos novca. Ni tada u pljački nije bilo ozlijeđenih.