'Usred godine najavljuju da će u našu školu useliti drugu, bojimo se nasilja među učenicima'

U samo nekoliko dana prikupljeno je više od 700 potpisa na peticiji koju su pokrenuli roditelji učenika zagrebačke Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju. Roditelji, koji su kontaktirali i 24sata, zabrinuti su zbog najave da će se u prostor ove škole u Getaldićevoj ulici od drugog polugodišta preseliti učenici Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija. Ta se škola nalazi na zagrebačkom Svetom Duhu i u planu je za preuređenje i obnovu.

Vijest su u Grafičkoj školi saznali prošli tjedan, te je kako saznajemo, izazvala zaprepaštenje i zabrinutost kako nastavnika, tako i roditelja. Naime, radi se o strukovnoj školi s nizom programa u čijem se prostoru izvodi nastavna praksa iz više smjerova. Nastava je raspoređena u jednoj smjeni baš kako bi se učenicima osigurali kvalitetni nastavni uvjeti, kažu nam naši sugovornici. Useljenjem druge strukovne škole koja također ima obiman program i praksu, najavljuje se, uvela bi se dvosmjenska nastava, ali i skratili nastavni sati s 45 na 40 minuta. Roditeljima je to neprihvatljivo, posebno stoga što je posljednjih godina Grafička škola jako puno uložila u razvoj svojih programa i unaprjeđenje kvalitete nastave. Tako je istaknuto i u peticiji.

- Jedna smjena nastave postoji s razlogom - neki stručni predmeti odvijaju se i do 15 ili 16 sati u pojedinim danima. Stoga je popodnevna smjena nemoguća. Veliki broj učenica/ka putuje do škole iz udaljenih mjesta i to bi definitivno tom dijelu stvorilo problem. Škola za montažu ima 19 razrednih odjeljenja i treba, kao i Grafička, prostor/radionice za strukovne predmete koji se znatno razlikuju od stručnih predmeta u Grafičkoj. Skraćivanje nastavnih sati, kako se predlaže, nikako neće doprinijeti boljem obrazovanju učenica/ka niti jedne škole - navodi se.

No roditelji nam ističu i još jedan problem. Među učenicima ove dvije škole već je počela razmjena agresivnih poruka, te prijetnji nasiljem prema učenicima Grafičke škole. Proslijedili su nam i SMS-ove u kojima učenik prijeti da će "prebiti kao jazavce" svoje domaćine. Poručuje i da će "raditi sr***" gdje god ih premjeste, i to "za zabavu i rekreaciju".

- Neprihvatljivo nam je da nam djeca budu izložena bilo kakvom nasilju i nesigurnosti u vlastitoj školi. Očekujemo od Grada da izmijeni tu odluku, no bilo bi neophodno da se netko pozabavi problemima koje očito imaju i neki učenici Škole za konstrukcije. Nije u redu da i oni sami pate - govore nam roditelji predstavnici nekoliko razreda u Grafičkoj školi, koji nisu zadovoljni ni zbog toga što nemaju nikakvu informaciju o mogućem preseljenju.

Kako saznajemo, plan o preseljenju i dalje je u fazi razgovora, te još nema konačne odluke. Uprava Grafičke škole zasad nam nije odgovorila na upit, a ravnatelj Škole za konstrukcije Darko Sušac ističe kako mu je žao što se već stvara napeta i negativna atmosfera, iako još ništa nije potvrđeno.

- Poznato mi je da su učenici dvije škole razmjenjivali poruke, no naši učenici nisu nikome prijetili. Naši su učenici odlični, idu na natjecanja i svugdje su dobrodošli i nahvaljeni. Uvijek ih se zbog dva-tri izdvojena incidenta gleda kao manje vrijedne. Ne možemo cijelu školu tretirati jednako zbog izdvojenih incidenata - istaknuo je Sušac u razgovoru za 24sata.

Do objave ovog članka nismo dobili ni odgovor Grada o preseljenju Škole za konstrukcije.

