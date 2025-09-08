Ustaše i nacisti skrivaju se iza branitelja kako bi promovirali vlastitu desničarsku ideologiju

Nisu bile dovoljne HOS-ove majice, nije bio dovoljan pozdrav "Za dom spremni" na tim majicama, nije bila dovoljna zastava s prvim bijelim poljem koja nije službena zastava Republike Hrvatske... Među prosvjednicima morala se pojaviti i osoba s majicom ustaške i nacističke postrojbe u Drugom svjetskom ratu.

Stranica Antifa Šibenik na društvenoj mreži X objavila je jučer fotografiju jednog od sudionika prosvjeda branitelja u Šibeniku u majici 369. pojačane pješačke pukovnije ili takozvane Hrvatske legije, postrojbe vojske NDH koja je od 1941. do 1943. godine ratovala s nacistima na istočnom bojištu.

Takvu majicu nosio je i HOS-ovac Marko Skejo prije nekoliko godina, a ona prikazuje ustaškog vojnika s nacističkim šljemom kako baca bombu, ispod stiliziranog natpisa "Staljingrad 1942".

Kakve veze to ima s hrvatskim braniteljima na koje se pozivaju i u čije ime nastupaju prosvjednici protiv šibenskog festivala?

Benkovac ili Staljingrad?

Jesu li hrvatski branitelji branili Benkovac, Šibenik i druge gradove u Domovinskom ratu ili su napadali Staljingrad 1942. godine?

I zašto oni koji nastupaju u ime hrvatskih branitelja koji su obranili demokratsku i samostalnu Hrvatsku ne mogu prosvjedovati samo pod službenim zastavama RH, pod službenim grbom RH i pod zastavama službenih postrojbi?

Već se postrojavaju pod barjakom i grbom postrojbe ukinute i zabranjene 1992. godine, pod neslužbenom zastavom, u nacističkim majicama?

To sve potvrđuje ono o čemu se pisalo zadnjih dana, tjedana, pa i godina: desničari, sljedbenici ustaša i ljubitelji nacista koriste titulu i status branitelja kako bi provodili svoj ideološki obračun s onima koje proglašavaju ljevičarima, jugokomunistima, komunističkim nostalgičarima, protuhrvatskim provokatorima, unutarnjim neprijateljima...

Ikona branitelja

Kao što su HOS formirali po uzoru na ustašku vojsku i njihove lidere, koristili znakovlje i parole ustaškog režima, a onda ga zahvaljujući Andreju Plenkoviću i prethodnim vladama uspjeli inkorporirati u nasljeđe Domovinskog rata, sada status i titulu hrvatskog branitelja koriste za promociju ustaške i nacističke ideologije.

Međutim, sad više ni ZDS nije dovoljan. Sad se posegnulo za nacističkom nostalgijom.

Ako se HOS dosad branilo kao postrojbu koja je, iako evidentno proustaški nastrojena i orijentirana prema ustroju ustaške Hrvatske, ipak bila uključena u bitku za obranu demokratske Hrvatske pa stoga zaslužuje svoje mjesto u "dvostrukim konotacijama", majice s ustaškim bojovnicima u Staljingradu 1942. godine potvrđuju karakter i orijentaciju tih branitelja.

Nema ustaških pobjeda

Pritom je zanimljivo spomenuti da još nema majica koje slave velike pobjede ustaške i vojske NDH na području Hrvatske. Što i ne čudi: njihove postrojbe uglavnom se pamte po genocidu, zločinu, vođenju konc-logora, protjerivanju civila i paljenju sela, tijekom ratnih godina u kojima su se skrivali iza njemačkih i talijanskih trupa.

Pa, eto, moraju veličati ustaške postrojbe u Staljingradu. Gdje su također teško poražene.

I opet, kakve veze imaju ustaške postrojbe u nacističkom pohodu s obranom Hrvatske u Domovinskom ratu? Pored svih drugih simbola koji osporavaju karakter, pa i ustavne temelje Republike Hrvatske.

Cijela populacija?

Organizatori prilično krnjeg prosvjeda u Šibeniku hvale se kako iza njih stoji "cijela braniteljska populacija". "Ovo je samo dio, a uz nas je dio i koji se ne vidi", kazao je Željko Šižgorić, veteran 4. gardijske brigade. "Ne samo Dalmacija, nego Hrvatska. Mi se ne prebrojavamo jer to nismo radili ni '90-ih godina".

Pa zato sada idu s ustašama i nacistima u obračun s organizatorima kulturnih zbivanja koja se ne uklapaju u ideološki, svjetonazorski, pa i interesni okvir prosvjednika.

"Financiranje novcem poreznih obveznika ovakvih okupljanja umotanih u celofan kulturnih zbivanja nije prihvatljivo", kaže on. Ali ustaška i nacistička ideologija umotani su u celofan braniteljskog prosvjeda.

Ideologija mržnje

Ne brani se ovdje Domovinski rat, već povijesna nostalgija i povijesni revizionizam, ikonografija i estetika zločinačkog režima iz Drugog svjetskog rata, kao i ideologija koja je posijala iza sebe mržnju, žrtve i zločine.

Ideologija koja je danas, kao i tada, bila usmjerena prema političkim neprijateljima, nacionalnim i drugim manjinama, prema nepoćudnoj kulturi, prema drugačijim vrijednostima.

ZDS nije dovoljan

I čini se da ZDS na ovakvim braniteljskim prosvjedima više nije dovoljan, jer ga je Plenkovićeva vlast učinila dijelom mainstreama, braniteljskog i političkog establišmenta. To naprosto više nije dovoljna provokacija.

Sad nam trebaju čisti nacisti.

Jer se nacisti sada pojavljuju u Americi, u Trumpovoj administraciji, u dijelovima Europe, kao što nacistička i fašistička ideologija egzistiraju u političkom i društvenom životu Europe.

U Hrvatskoj uspon takve ideologije događa se pod plaštom zaštite osjećaja hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata.