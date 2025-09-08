Prosvjed branitelja u Šibeniku protiv festivala FALIŠ obilježile su zastave HOS-a, ZDS, grbovi s prvim bijelim poljem, barjak koji nije službena zastava RH, a viđena je majica ustaške bojne kod Staljingrada 1942.
Ustaše i nacisti skrivaju se iza branitelja kako bi promovirali vlastitu desničarsku ideologiju
Nisu bile dovoljne HOS-ove majice, nije bio dovoljan pozdrav "Za dom spremni" na tim majicama, nije bila dovoljna zastava s prvim bijelim poljem koja nije službena zastava Republike Hrvatske... Među prosvjednicima morala se pojaviti i osoba s majicom ustaške i nacističke postrojbe u Drugom svjetskom ratu.
Stranica Antifa Šibenik na društvenoj mreži X objavila je jučer fotografiju jednog od sudionika prosvjeda branitelja u Šibeniku u majici 369. pojačane pješačke pukovnije ili takozvane Hrvatske legije, postrojbe vojske NDH koja je od 1941. do 1943. godine ratovala s nacistima na istočnom bojištu.
Takvu majicu nosio je i HOS-ovac Marko Skejo prije nekoliko godina, a ona prikazuje ustaškog vojnika s nacističkim šljemom kako baca bombu, ispod stiliziranog natpisa "Staljingrad 1942".
Kakve veze to ima s hrvatskim braniteljima na koje se pozivaju i u čije ime nastupaju prosvjednici protiv šibenskog festivala?
Benkovac ili Staljingrad?
Jesu li hrvatski branitelji branili Benkovac, Šibenik i druge gradove u Domovinskom ratu ili su napadali Staljingrad 1942. godine?
I zašto oni koji nastupaju u ime hrvatskih branitelja koji su obranili demokratsku i samostalnu Hrvatsku ne mogu prosvjedovati samo pod službenim zastavama RH, pod službenim grbom RH i pod zastavama službenih postrojbi?
Već se postrojavaju pod barjakom i grbom postrojbe ukinute i zabranjene 1992. godine, pod neslužbenom zastavom, u nacističkim majicama?
To sve potvrđuje ono o čemu se pisalo zadnjih dana, tjedana, pa i godina: desničari, sljedbenici ustaša i ljubitelji nacista koriste titulu i status branitelja kako bi provodili svoj ideološki obračun s onima koje proglašavaju ljevičarima, jugokomunistima, komunističkim nostalgičarima, protuhrvatskim provokatorima, unutarnjim neprijateljima...
Ikona branitelja
Kao što su HOS formirali po uzoru na ustašku vojsku i njihove lidere, koristili znakovlje i parole ustaškog režima, a onda ga zahvaljujući Andreju Plenkoviću i prethodnim vladama uspjeli inkorporirati u nasljeđe Domovinskog rata, sada status i titulu hrvatskog branitelja koriste za promociju ustaške i nacističke ideologije.
Međutim, sad više ni ZDS nije dovoljan. Sad se posegnulo za nacističkom nostalgijom.
Ako se HOS dosad branilo kao postrojbu koja je, iako evidentno proustaški nastrojena i orijentirana prema ustroju ustaške Hrvatske, ipak bila uključena u bitku za obranu demokratske Hrvatske pa stoga zaslužuje svoje mjesto u "dvostrukim konotacijama", majice s ustaškim bojovnicima u Staljingradu 1942. godine potvrđuju karakter i orijentaciju tih branitelja.
Nema ustaških pobjeda
Pritom je zanimljivo spomenuti da još nema majica koje slave velike pobjede ustaške i vojske NDH na području Hrvatske. Što i ne čudi: njihove postrojbe uglavnom se pamte po genocidu, zločinu, vođenju konc-logora, protjerivanju civila i paljenju sela, tijekom ratnih godina u kojima su se skrivali iza njemačkih i talijanskih trupa.
Pa, eto, moraju veličati ustaške postrojbe u Staljingradu. Gdje su također teško poražene.
I opet, kakve veze imaju ustaške postrojbe u nacističkom pohodu s obranom Hrvatske u Domovinskom ratu? Pored svih drugih simbola koji osporavaju karakter, pa i ustavne temelje Republike Hrvatske.
Cijela populacija?
Organizatori prilično krnjeg prosvjeda u Šibeniku hvale se kako iza njih stoji "cijela braniteljska populacija". "Ovo je samo dio, a uz nas je dio i koji se ne vidi", kazao je Željko Šižgorić, veteran 4. gardijske brigade. "Ne samo Dalmacija, nego Hrvatska. Mi se ne prebrojavamo jer to nismo radili ni '90-ih godina".
Pa zato sada idu s ustašama i nacistima u obračun s organizatorima kulturnih zbivanja koja se ne uklapaju u ideološki, svjetonazorski, pa i interesni okvir prosvjednika.
"Financiranje novcem poreznih obveznika ovakvih okupljanja umotanih u celofan kulturnih zbivanja nije prihvatljivo", kaže on. Ali ustaška i nacistička ideologija umotani su u celofan braniteljskog prosvjeda.
Ideologija mržnje
Ne brani se ovdje Domovinski rat, već povijesna nostalgija i povijesni revizionizam, ikonografija i estetika zločinačkog režima iz Drugog svjetskog rata, kao i ideologija koja je posijala iza sebe mržnju, žrtve i zločine.
Ideologija koja je danas, kao i tada, bila usmjerena prema političkim neprijateljima, nacionalnim i drugim manjinama, prema nepoćudnoj kulturi, prema drugačijim vrijednostima.
ZDS nije dovoljan
I čini se da ZDS na ovakvim braniteljskim prosvjedima više nije dovoljan, jer ga je Plenkovićeva vlast učinila dijelom mainstreama, braniteljskog i političkog establišmenta. To naprosto više nije dovoljna provokacija.
Sad nam trebaju čisti nacisti.
Jer se nacisti sada pojavljuju u Americi, u Trumpovoj administraciji, u dijelovima Europe, kao što nacistička i fašistička ideologija egzistiraju u političkom i društvenom životu Europe.
U Hrvatskoj uspon takve ideologije događa se pod plaštom zaštite osjećaja hrvatskih branitelja i digniteta Domovinskog rata.
