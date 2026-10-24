TREBA IM REĆI: MRŠ! PLUS+

Ustaše, naci, fašisti su Plenkijev bumerang. Ovo je bila Anne Frank, zapamtite njene riječi

Piše Boris Rašeta,

Nakon antisemitskog divljanja Torcide na ulicama Splita, koje je finalni produkt Vladina kukavičluka, političari traže tuđu krivnju i vlastitu korist. A treba reći: fašisti i slični, odj..ite. I naučite tko je bila Anne Frank