TREBA IM REĆI: MRŠ! PLUS+
Ustaše, naci, fašisti su Plenkijev bumerang. Ovo je bila Anne Frank, zapamtite njene riječi
Nakon antisemitskog divljanja Torcide na ulicama Splita, koje je finalni produkt Vladina kukavičluka, političari traže tuđu krivnju i vlastitu korist. A treba reći: fašisti i slični, odj..ite. I naučite tko je bila Anne Frank
Ana Frank, Ana Frank, nije svetica, ona je, ona je, kurva židovska...”
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