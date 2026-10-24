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Foto: Anne Frank Stichting, Amsterdam
TREBA IM REĆI: MRŠ! PLUS+

Ustaše, naci, fašisti su Plenkijev bumerang. Ovo je bila Anne Frank, zapamtite njene riječi

Piše Boris Rašeta,

Nakon antisemitskog divljanja Torcide na ulicama Splita, koje je finalni produkt Vladina kukavičluka, političari traže tuđu krivnju i vlastitu korist. A treba reći: fašisti i slični, odj..ite. I naučite tko je bila Anne Frank

Ana Frank, Ana Frank, nije svetica, ona je, ona je, kurva židovska...”

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