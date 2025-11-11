Ustavni stručnjak: Tomašević ima pravo zabraniti 'ZDS', a za tužbu Thompson nema temelja

Zagrebačka Gradska skupština izglasala je zaključak po kojem se na gradskim prostorima zabranjuje korištenje obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole ili pokliče, a među kojima je i “Za dom spremni”.

Ustavni stručnjak s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku Mato Palić u razgovoru za RTL Danas istaknuo je da svaki izvođač koji izvodi sadržaj suprotan onome što piše u ovom zaključku nema pravni temelj za tužbu, kao i da Grad Zagreb ima pravni temelj za donošenje takvog zaključka.

- Odluka gradonačelnika koji bi zabranio javno okupljanje koje ne potiče mržnju, bi bila protivna ovom zaključku i zdravorazumski je da gradonačelnik takvu odluku ne bi donosio. Ovo je baš fokusirano i ciljano na određene izraze koje postoje u nekim pjesmama koje se izvode - rekao je Palić.

Thompson može krenuti u pravnu bitku, a konačnu odluku o tome tko je u pravu donijet će sud. Zasad se nisu oglasili oko odluke Grada Zagreba. I dalje čekaju odluku Grada o tome hoće li im odobriti ili zabraniti drugi koncert u Areni, nakon čega će odlučiti o pravnim koracima, neslužbeno doznaje RTL Danas.