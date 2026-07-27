Usvojen proračun BiH: Oko 23.000 zaposlenih dobiva veće plaće i zaostatke od ove godine

Za proračun je glasovalo devet izaslanika, jedan je bio protiv, a pet suzdržano u gornjem, nacionalno koncipiranome Domu naroda. Prethodno ga je prihvatio Zastupnički dom. Državni proračun iznosi nešto više od 808 milijuna eura, a najvažnija promjena u odnosu na prošlu godinu je porast izdvajanja na plaće. Radi se o iznosu od oko 64 milijuna eura. Plaće javnih službenika bile su među najnižim u zemlji. Daleko veće plaće imale su njihove kolege koje rade u institucijama dvama entiteta, županija, te gradova i općina. "Suština ovog proračuna nisu milijarde nego ljudi", rekao je ministar financija BiH Srđan Amidžić. Dodao je kako je osiguran novac da se zaposlenicima u državnim institucijama retroaktivno isplati razlike povećanja plaće od početka ove godine.

Najveći rast izdvajanja odnosi se na Oružane snage BiH, koje imaju najveći broj zaposlenih, a slijede Uprava za neizravno oporezivanje koja obavlja porezne i carinske poslove i Granična policija.

Procedura donošenja proračuna u BiH razmjerno je komplicirana. Priprema ga i usvaja Vijeće ministara BiH, a formalno predlaže Predsjedništvo BiH.

Tako identičan prijedlog proračuna početkom lipnja nije dobio potrebnu potporu Predsjedništva BiH.

Za njega je glasovala srpska članica Predsjedništva Željka Cvijanović, bošnjački član Denis Bećirović bio je suzdržan, dok je protiv glasovao Željko Komšić, hrvatski član Predsjedništva čiji legitimitet kao predstavnika Hrvata osporavaju vodeće hrvatske političke stranke u BiH.

Bećirović je tada kao jedan od ključnih problema isticao izostanak rješenja za financiranje BHRT-a, dok je Komšić inzistirao na izdvajanju novca za kulturne institucije sa sjedištem u Sarajevu.

No nakon višemjesečnih prijepora proračun je usvojen bez izdvajanja za te institucije.

Upravo je to izazvalo novi val međusobnih optužbi među bošnjačkim političkim strankama.

Oporbeni SDA prozvao je na današnjoj sjednici predstavnike stranaka Trojke, predvođene SDP-om BiH.

Podsjetili su da je Bećirović tvrdio kako neće podržati proračun ako se ne riješi financiranje BHRT-a, državne RTV kuće koja je pod prijetnjom gašenja zbog financijskih problema.