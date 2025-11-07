Utemeljitelji HDZ-a: Nacionalni identitet ne može se graditi i jačati napadima na druge

Imamo pravo biti posebno osjetljivi u vremenu Vukovara i Škabrnje, nemamo pravo zasjeniti njihovu žrtvu događajem na razini mjesne zajednice. U protivnom, što god činili, nekritički osuđivali ili branili incident, pretvaramo žrtvu Vukovara i Škabrnje u „žrtvene jarce“ vlastitih predrasuda i emocija, stoji u priopćenju Zajednice utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman.

- Split nije osramoćen pred civilizacijskim očima cijelog svijeta kako to kaže propali splitski gradonačelnik Ivica Puljak i politički higijeničari s ljevice koji žive od incidenata i na njima pokušavaju graditi nove laži protiv Hrvatske! Dogodio se incident za koji će se utvrditi odgovornost. I pri tome nema „dvostrukih standarda“, pred zakonom su svi isti. Osjećaj da netko u Hrvatskoj nema jednak status, jednaku zaštitu i dostojanstvo kao netko drugi je vrlo opasan, a sada smo vidjeli da ga nemaju samo neki pripadnici srpske nacionalne manjine nego i dio pripadnika većinskog hrvatskog naroda. A kada je koloplet takvih osjećaja u igri događa se i koloplet reakcija koje takve osjećaje produbljuju. Apeliramo na sve da ne idemo tim putem jer on nije dobar za Hrvatsku!

Vrijednosti na kojima je nastala slobodna, neovisna i samostalna Hrvatska treba zaštititi, a to će se dogoditi kada se utvrdi što se točno dogodilo u pravnom postupku. Nitko ne kriminalizira ljude koji su stvarali Hrvatsku niti nad njima provodi represiju, ali je promašeno tvrditi da se nacionalni identitet može graditi i jačati napadima na druge. On se gradi na temeljima istine i pravde koja je, u to smo se uvjerili i sami, uvijek prva žrtva svakog nasilja.

Dezorijentirana ljevica pokušava iskoristiti ovu situaciju za nalaženje još kojeg „ustaše“ i ponovno plasiranje teze o ustašizaciji Hrvatske priželjkujući da ih sutra u Splitu netko iz inata pozdravi sa „ZA DOM SPREMNI!“ Nemojte željama takvih izlaziti u susret! To nismo mi, to nije pobjednička hrvatska vojska, to nije Hrvatska!

Zajednica utemeljitelja poziva sve da pazimo što proglašavamo izrazom hrvatskog domoljublja kojeg su pokazivali naši branitelji i da budemo oprezni kada koristimo slobodu koju su nam svojom žrtvom omogućili. Zapitajmo se tko proizvodi političku sliku „srpske ugroženosti u Splitu“ ili „hrvatske ugroženosti u hrvatskoj državi“ i tko im u tome pomaže.

Hrvatski ljudi koji se s tom žrtvom identificiraju moraju se identificirati i sa slobodom koja je na toj žrtvi izborena za sve i prisjetiti se, pogotovo ako su i sami bili branitelji, što je bio ideal stvaranja Hrvatske države, njezine slobode i demokracije.

Čuvajmo se svake političke manipulacije koja računa na to da ćemo izgubiti iz vida kako smo i zašto smo pobijedili. Nasuprot lažnim moralistima s ljevice koji počesto koriste situacije za plasiranje teza o ustašizaciji, ne trebaju nam oni koji će im iz inata reći da jesu takvi - samo kako bi se s njima obračunavali. Slažemo se da treba zaštititi emociju hrvatskog naroda u danima kada su one najizraženije, a to su dani pijeteta za poginule u Domovinskom ratu, ali odbijamo svaku primisao da uz pijetet ide bilo kakav oblik nasilja. Pozivamo sve da zastanu, da ne stvaraju atmosferu u kojoj bi neka nova grupa bilo kojeg ideološkog profila, ili neki novi „vuk samotnjak“ bilo koje provenijencije ugrozio, i to na puno dramatičniji način, bilo koga u samostalnoj i suverenoj Hrvatskoj - zaključuju u priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra.