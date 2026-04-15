Utemeljitelji HDZ-a oštro reagirali: 'Zastupnici, ne birajte suce po kriterijima Olujića'

Krunislav Olujić, bivši predsjednik Vrhovnog suda, u utorak je na N1 kritizirao krizu sudbene vlasti u Hrvatskoj i prozvao premijera Plenkovića.

- Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković znao je predsjednika Republike Zorana Milanovića često nazivati kršiteljem Ustava, ali predsjednik HDZ-a i njegovi zastupnici, postupajući na ovaj način i vezujući ‘trgovačkim aranžmanom’ izbor predsjednika Vrhovnog suda i ustavnih sudaca, najveći su kršitelji hrvatskog Ustava - rekao je Olujić.

- Građanin Plenković zarobljava sve institucije pravne države. Nije mu u cilju poštivanje višestranačkog demokratskog sustava i načela trodiobe vlasti, nego uvođenje klasičnog jednopartijskog režima u kojem sve institucije proizlaze iz parlamentarne većine. Taj put ne vodi nikamo - poručio je Olujić.

Na njegove riječi priopćenjem je reagirala Zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman.

- Kada je trebao štititi pravni poredak, iznevjerio ga je, kada je trebao brinuti o nacionalnoj sigurnosti, ugrozio ju je. To je Krunislav Olujić.

Zato je osobito simptomatičan „epski gnjev građanina Olujića“, koji predsjednika Republike proglašava „ustavobraniteljem“ i izjavljuje: „Mi samo Bogu možemo zahvaliti što imamo Milanovića kao predsjednika“ dok Vladu, saborsku većinu i predsjednika HDZ-a optužuje za uzurpaciju vlasti. Samo naivni mogu povjerovati u konstrukciju prema kojoj se Milanovićevi izlasci iz ustavnih i zakonskih okvira proglašavaju jačanjem institucija, a obrana ustavnog poretka napadom na njih. Olujićeva lažna moralna pozicija je diskvalificirajuća u mnogo čemu, pa od tuda i tvrdnje da će se načelo neovisnosti sudbene vlasti održati jedino ako ona bude po volji ljevičara, kao što je to bio slučaj sa „neovisnošću“ Roberta Hranja i Zlate Đurđević, za koju je Olujić izjavio: „Gospođa Đurđević je sigurno jedan od najboljih, ako ne i najbolji kandidat za predsjednika Vrhovnog suda“. Može li Olujić jamčiti da danas „neovisni“ kandidat SDP-a za suca Ustavnog suda sutra također, poput nje, neće biti predsjednik nekog partijskog „Savjeta za pravosuđe“? Može, u istoj mjeri kao i za svoju ili Milanovićevu nepristranost i objektivnost. Još je problematičnije kada se nameće teza da većinu u Ustavnom sudu mora imati SDP ili ga ne smije biti. Takav zahtjev nema uporišta ni u Ustavu, ni u zakonu, parlamentarnoj praksi, ni biračkoj volji građana. Ima uporište jedino u političkoj nemoći i pokušaju da se institucije silom i ucjenom podrede interesima raspadajućeg SDP-a.

Zato pozivamo sve saborske zastupnike da ustavne suce biraju po stručnosti, znanju i moralnom integritetu, a ne po kriterijima političke podobnosti i ucjenjivosti. Hrvatska ne treba podobne nego neovisne i neucjenjive čuvare ustavnog poretka čiji istinski zagovornik, zbog značajnih mrlja iz vlastite prošlosti, zasigurno ne može biti Olujić. Iskustvo nas uči kakvi su kriteriji tzv. „neovisnosti“ koje danas zagovara. Zlata Đurđević predstavljana je kao jamac neovisnosti sudbene vlasti (kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda) a danas vodi SDP-ov savjet za pravosuđe. Robert Hranj bio je jamac depolitizacije obrambenog sustava, a danas vodi partijski savjet za obranu i nacionalnu sigurnost. To je ta „neovisnost institucija“, koja ne ostavlja puno prostora za dvojbu na koji bi način i Ustavni sud željeli „učiniti neovisnim“. U istom obrascu nastupa i Hajdaš Dončić sa svojom formulom „dva nama, jedan vama“, kao modelom odabira. Kakva trodioba vlasti, kakva ustavna ravnoteža, bit će kako SDP kaže ili sustav treba blokirati! To je autokratski zahtjev sračunat da se Ustavni sud podjarmi SDP-ovoj ideologiji i nedemokratskim tendencijama koje graniče sa uvođenjem verbalnog delikta i zabranama čak i glazbenih događaja. Stoga, Zajednica utemeljitelja poziva Andreja Plenkovića, HDZ i sve saborske zastupnike, uključujući i oporbene, da ne biraju ustavne suce po izopačenim kriterijima i motivima Krunislava Olujića. Birajte ih po stručnosti, znanju, moralu, pa i po elementima svjetonazora koji vam se sviđa, ali birajte ih da budu neucjenjivi, samo to je u interesu hrvatskih građana - napisali su priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra.