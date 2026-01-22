Utemeljitelji HDZ-a udarili po Bulju: Usporedili ga s Mesićem i optužili za izvrtanje činjenica

Nakon posljednjih izjava Mire Bulja, u kojima je prozvao premijera Andreja Plenkovića zbog navodnog napada na vrijednosti Domovinskog rata, stigla je oštra reakcija iz Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“. U priopćenju koje potpisuje predsjednik Zajednice Ivica Tafra, Bulja se optužuje za političku neozbiljnost, manipulaciju i retoriku koja, kako navode, podsjeća na onu bivšeg predsjednika Stjepana Mesića.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

POLITIČKA NEOZBILJNOST POD KRINKOM DOMOLJUBLJA

Svojim posljednjim izjavama u kojima Plenkovića optužuje za nastraj na vrijednosti Domovinskog rata Bulj se i ne htijući pretvorio u dosljednog i istinskog nasljednika krivokletnika Mesića.

Svojim posljednjim izjavama, u kojima premijera Andreja Plenkovića potpuno neosnovano optužuje za navodni napad na vrijednosti Domovinskog rata, Miro Bulj ponovno koristi retoriku koja više doprinosi polarizaciji nego ozbiljnoj političkoj raspravi. Takav pristup podsjeća na obrasce političkog djelovanja koji su već ranije opterećivali hrvatski javni prostor. Učinio je to Mesićevskim rezonom i vokabularom, krivotvorenjem i sramotnim izvrtanjem riječi kojima se trudi potkrijepiti svoju lažnu tezu. Time je Bulj, iako i sam branitelj, odlučio ustrajavati u obračunavanju sa činjenicama, djelima i ljudima, na način kojemu još jedino Mesić može parirati. Po tome su, iako ne uvijek u suglasju, Mesić i Bulj nažalost isti.

Način na koji Bulj formulira svoje poruke često se oslanja na pojednostavljivanja i interpretacije te se poput Mesića, u javnom prostoru održava privlačeći pozornost grubim izmišljotinama. To je njegov izbor. No svakome tko ima elementarno poštenje jasno da ovaj HDZ, kojeg vodi Plenković, nikada nije odstupilo od vrijednosti Domovinskog rata, baš kao što je jasno i da se stav HDZ-a prema Mesiću nije mijenjao još od vremena kada je napravio prve korake na svom izdajničkom putu. Danas Miro Bulj stav HDZ-a i Andreja Plenkovića prema temeljima hrvatske države, nasljeđu Franje Tuđmana i vrijednostima Domovinskog rata dovodi u pitanje na razini Mesićevih dosjetki, iako je svakome razvidno da je djelovanje ove hrvatske vlade uvijek bilo u skladu sa Plenkovićevom izjavom s Kninske tvrđave: „Ne damo na hrvatske branitelje kao što oni nisu dali na Hrvatsku!“ Te riječi odražavaju kontinuitet politike poštovanja prema onima koji su najzaslužniji za stvaranje hrvatske države.

Umjesto optužbi i podjela, hrvatskoj političkoj sceni potrebna je rasprava utemeljena na činjenicama, međusobnom uvažavanju i svijesti o odgovornosti javne riječi. Ozbiljne teme, poput zaštite vrijednosti Domovinskog rata, ne bi smjele biti predmet dnevno-političkih obračuna, nego zajednički interes svih političkih aktera. Ako se želi iskreno doprinijeti očuvanju tih vrijednosti, tada je nužno nastupati argumentirano, dosljedno i s poštovanjem prema institucijama države i osobama koje obnašaju odgovorne dužnosti. Samo takav pristup može pridonijeti jačanju povjerenja građana i ozbiljnosti hrvatskog političkog prostora. Iza Mesića nisu ostale važne političke odluke, ali je ostala ogromna politička šteta. Inaugurirao je politiku čiji su glavni alat neutemeljene optužbe i objede, koja i danas ima svoje poklonike. Nažalost, Miro Bulj je, čini se, jedan od njih.

Domovini vjerni, za Hrvatsku spremni!

Podsjetimo, Mostov zastupnik i sinjski gradonačelnik Miro Bulj u četvrtak je oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog izjava o Domovinskom ratu, poručivši da je riječ o, kako kaže, 'neviđenoj sramoti'.

Bulj je posebno prozvao Plenkovića zbog nastupa u Davosu, tvrdeći da je nedopustivo da hrvatski premijer Domovinski rat naziva problemom. - Dok drugi s ponosom govore o svojim ratovima za slobodu, naš premijer Domovinski rat svodi na ‘problemčić - poručio je.

Zamjerio mu je i što, prema njegovim riječima, ističe ukrajinsku borbu, dok istodobno relativizira hrvatsku pobjedu. - Mi smo se obranili gotovo nenaoružani, bez ikakve pomoći, a danas se vlastita žrtva omalovažava - rekao je Bulj, dodajući da Plenković pokazuje 'više poštovanja prema tuđim ratovima nego prema ratu vlastitog naroda'.

U nastavku je ustvrdio da se zbog takve politike gazi istina o Domovinskom ratu i domoljublje proglašava ekstremizmom. - Zato danas nemamo državu pobjednika, nego državu isprika - zaključio je.

Na kraju je pozvao HDZ-ove branitelje i braniteljske udruge da prestanu šutjeti. - Ako mi sami ne poštujemo svoju pobjedu, neće je poštovati nitko - poručio je Bulj.