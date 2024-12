Utemeljitelji HDZ-a: Zoran Milanović vrijedi kao novčanica od deset jugoslavenskih dinara!

Zajednica utemeljitelja HDZ-a 'dr. Franjo Tuđman', na čelu s predsjednikom zajednice Ivicom Tafrom, oglasila se uoči predsjedničkih izbora i žestoko napala Milanovića u priopćenju u kojem pozivaju da se glasa za Primorca.

- Hrvatice i Hrvati! Vrijeme je da oduzmemo predsjedničku čast onome kojem ste prije pola godine poručili da ne može prijepodne biti predsjednik, popodne kandidat SDP-a za premijera, pa navečer opet predsjednik. To nije dopušteno, to ne valja, to je prevara! A prevara je dosta!

I zato je vrijeme da Milanoviću koji bi poput Vučića sjedio na dva stolca oduzmemo i ovaj na kojem sjedi pa onda, ako želi otplesati svoj posljednji tango, neka ga - rasterećen predsjedničke dužnosti - pleše s kim hoće: s Dončićem, Dodigom, Putinom (neka bira) ali ne s nama koji držimo do Hrvatske.

Naša je poruka Milanoviću koji Hrvatskoj ne želi dobro, koji Hrvatsku želi maknuti od stola gdje se odlučuje za kojeg smo došli zaslugom i žrtvom tisuća ljudi - a svi su bolji od njega: ako misli dastabilnost države nije njegov posao, da obrana međunarodnog poretka nije njegov posao, da pomoć žrtvi agresije nije njegov posao, neka si nađe drugi.

Gledali smo kako kreće u kampanju iz „tvornice kulture“, koju je u svom govoru pretvorio u tvornicu laži. Tamo se usudio reći da se ON izborio za Hrvatsko mjesto na zapadu a da su protiv toga bili oni koji s njim nisu bili u SDP-u! A pisao molbe za učlanjivanje u partiju kada smo mi tu partiju rušili. Kaže da „nikada nikoga nije nazvao izdajnikom“, a izdajničkim je proglasio cijeli Hrvatski sabor, sve zastupnike koji su glasovali za proširenje NATO saveza i sve one koji s njima popiju kavu. Izdajnicima je proglasio i sve koji su bili protiv njegovih neustavnih rješenja, poručujući im da će ih „ćerati ko vrag grešnu dušu“. Ne treba nam GONG da ispravi ove bijedničke laži. U nedjelju ste svi vi pozvani da te laži ispravite!

Poručujemo svima koji drže do doma i Domovine: ne dopustite da vas Milanović još jednom zavara oblačeći svoje „novo ruho“. Hrvatskoj treba državni poglavar, osoba od integriteta i digniteta. Netko tko udovoljava zakonskim i ustavnim kriterijima, a ne on koji vrijedi kao novčanica od deset jugoslavenskih dinara i koji je branitelje (otvarajući svoju kampanju) opet posprdno naziva „šatorašima“ da se dodvori svojima.

Na ovim izborima odlučujemo između Hrvatske koja ponosno korača pod svojom zastavom, koju je Tuđman visoko uzdigao 30. svibnja 90-te i onih koji za Hrvatsku nemaju emocija i koji ne priznaju Dan hrvatske državnosti a bili bi na čelu Hrvatske države! Ali i tome dolazi kraj!

Prije tri desetljeća ušli smo u Novu godinu s osvjedočenom vjerom u svoj narod i oslobođenje okupiranih područja jer smo imali lidera u čije vodstvo smo vjerovali. Zato obnovimo svoje zajedništvo, okupimo se pod jednom zastavom jer druge nemamo, pobjedimo na ovim izborima, vratimo čast i dostojanstvo dužnosti državnog poglavara - poručili su.