Utopio se mladić, s prijateljem se išao okupati na jezero

Malo selo Krajačići zavijeno je u crno. Na kolnom ulazu u dvorište obiteljske kuće Krajačić su lampioni koji svjedoče nesreći i tuzi za mladim izgubljenim životom

<p>Ivan je bio treće dijete u obitelji. Majka mu je umrla prije pet godina, živio je sa sestrom, bratom i ocem. Koliko znam, on i prijatelj su biciklima otišli u Oriovac. Bio je jako društven i dobar. </p><p>Ispričao nam je to jedan od susjeda okupljenih u središtu Krajačića kraj Slavonskog Broda. U selu su svi tužni zbog gubitka sumještanina <strong>Ivana Krajačića</strong> (18). Nesretni mladić utopio se u petak poslijepodne oko 18.30 sati u umjetnom jezeru Čaplja u mjestu Oriovac. Ondje je, kako doznajemo, otišao s prijateljem. </p><p>Odlučili su se okupati. Ivan je ušao u vodu, zaplivao i zaronio, ali se nije pojavljivao na površini. Prijatelj se zabrinuo i otplivao do mjesta gdje je mladić zaronio, pokušao ga je roneći potražiti, ali nije ga bilo. </p><p>Nažalost, morao je izaći iz vode i javiti drugima, koji su bili na jezeru, da mu nema prijatelja. Pozvali su policiju, koja je s članovima lokalnog DVD-a, Hitnom pomoći, HGSS-om i članovima Ribičkog društva Šaran iz Oriovca sve do noći pretraživala površinu jezera. Nažalost, mladića nisu pronašli. Potraga je nastavljena u jučer ujutro uz pomoć ronioca ATJ Lučko, koji su oko 10 sati pronašli tijelo mladića i izvukli ga iz vode. </p><p>Nakon što su policija i ronioci otišli, na jezeru više nikoga nije bilo. Ne zna se što je bio uzrok utapanju, najvjerojatnije će odgovor na to dati obdukcija. Malo selo Krajačići zavijeno je u crno. Na kolnom ulazu u dvorište obiteljske kuće Krajačić su lampioni koji svjedoče nesreći i tuzi za mladim izgubljenim životom. </p><p>Da je bio društven, govori i to što je samo na jednoj društvenoj mreži imao više od 930 prijatelja. Jezerom Čaplja gospodari ŠRU Šaran iz Oriovca, nikoga nije bilo tko bi rekao je li na jezeru zabranjeno kupanje, a samo su dvije obavijesti koje se odnose na ribiče i ribolov.</p>