Utorak još sunčan, ali od srijede stiže velika promjena vremena!

U utorak će prevladavati sunčano vrijeme, uz umjeren dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti te rijetku jutarnju maglu. Na Jadranu u noći i prijepodne mjestimice će puhati bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature bit će između 11 i 16 °C, u gorskim predjelima nešto niže, dok će uz obalu iznositi od 18 do 23 °C.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 27 i 32 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu očekuje se pretežno sunčano vrijeme s rijetkom naoblakom te kratkotrajnom jutarnjom maglom. Središnja Hrvatska imat će svježe jutro, a ponegdje i sumaglicu, no tijekom dana bit će sunčano i toplo. U Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre jutro će također biti svježije, a podno Velebita moguće su olujne bure. Na Jadranu će dan biti pretežno vedar, uz maestral poslijepodne i temperature mora oko 25–26 °C.

Od srijede slijedi promjenjivije i nestabilnije razdoblje. Kiša će se pojavljivati uglavnom u obliku pljuskova praćenih grmljavinom, u srijedu ponajprije na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a potom i u većem dijelu zemlje. Mjestimice su moguća jača nevremena, obilna kiša, tuča, a na Jadranu i pijavice.

Do četvrtka će prevladavati južina, vrućina i sparina, dok će od petka stići osvježenje uz pad temperature i okretanje vjetra na sjeverni smjer. Na Jadranu se tada očekuje jačanje bure i tramontane.

Iako ljeto donosi sunčane i vrlo tople dane, nastavlja se već poznat ritam čestih izmjena stabilnog i nestabilnog vremena. Meteorolozi ističu kako će upravo ovoga tjedna biti zabilježene jedne od najvećih promjena atmosferskog tlaka ovog ljeta, što može utjecati i na zdravlje i raspoloženje.