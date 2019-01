Utrka s vremenom: Kako doći do dječaka u bunaru od 110 m?

Spasioci vode utrku s vremenom i pokušavaju izvući Julena (2) koji je u nedjelju pao u bunar dubok 110 metara na području Malage u Španjolskoj. Na mjestu nesreće skuplja se sve više ljudi koji daju podršku roditeljima i malenom Julenu poručuju "da izdrži". Spasioci i inženjeri rade dan i noć.

[video: 1203499 / Spašavanje dječaka iz bunara u Španjolskoj]

Planirali su napraviti tunel paralelan s rupom u koju je dječak upao, ali se boje da bi se zemlja mogla urušiti. Osim toga ne poznaju tako dobro područje.

Zato je inženjer građevinarstva Angel García Vidal predložio da najprije bageri iskopaju zemlju oko bunara do dubine od 30 metara.

Nakon toga bi trebali s jedne i druge strane bunara napraviti dva paralelna tunela do dubine od oko 107 m iz kojih bi se moglo doći do dna bunara. No problem je u tome što bi realizacija takvog plana trajala najmanje mjesec dana, a dječak toliko vremena nema. Svaki pak pogrešan korak može zatrpati bunar. No Vidal ne gubi nadu.

- Radimo što brže možemo i radimo sve kako bi spasili dječaka - kaže Vidal.

Spasioci su dosad našli slatkiše koje je dječak imao kod sebe i pramenove njegove kose. Nadaju se da je i dalje živ.

Problem je što je ulazak u bunar toliko uzak da u njega ne može ući odrasla osoba. U rupu su ušli kamerom, ali je ona došla do tri četvrtine bunara. Put dalje su joj blokirali zemlja, pijesak i kamenje koji su se vjerojatno urušili kada je dječak pao u bunar.