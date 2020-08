Utrka za cjepivom je hladni rat novog doba: Tko će pobijediti?

3, 2, 1... Ispituju na desetke cjepiva i oko 400 lijekova. Prvi je počeo Putin, a Trumpu je cjepivo zadnja nada da će dobiti izbore...

<p>Natjecanje u što bržem “lansiranju” cjepiva protiv korona virusa preraslo je u utakmicu kakvu nismo vidjeli od vremena utrke u naoružanju.</p><p>Svjetskom pozornicom, uz neke iznimke, dominiraju države koje su i onda bile vojne, nuklearne i znanstvene sile. Trumpova Amerika, Putinova Rusija, Kina, Velika Britanija, Indija, Meksiko i Italija žele kotirati kao spasitelji čovječanstva.</p><p>Onaj tko prvi proizvede efikasno cjepivo, koje će proći kroz sve propisane faze testiranja, nesumnjivo će silovito skočiti na svjetskoj ljestvici prestiža država i upisati se u povijest. U svijetu se trenutno ispituje nekoliko desetaka cjepiva te oko 400 lijekova.</p><p>Prvi je ciljnu vrpcu, kad je riječ o cjepivu, presjekao<strong> Vladimir Putin</strong>, no regularnost prvog mjesta u utrci vrlo je upitna. Rusi nisu prošli sve faze testiranja, iako su stavili vrlo visok zalog, Putin tvrdi da je njegova kći na vlastitoj koži ispitala cjepivo i da, osim manjeg bola i kratkotrajnog skoka temperature, nije imala posljedica, a da je virus spriječen.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Detalji o ruskom cjepivu</strong></p><p>Ipak, ruski liječnici, koji bi ga prvi trebali primiti, u velikoj su većini rekli – ne, hvala.</p><p>Putinovu rivalu – a možda i prijatelju, <strong>Donaldu Trumpu</strong> – krajem godine su predsjednički izbori. Trump debelo zaostaje za Joeom Bidenom, pa bi mu stvaranje cjepiva, barem on to vjeruje, dalo silovit vjetar u leđa.</p><p>Trump vjeruje kako njegovi protivnici namjerno usporavaju proizvodnju cjepiva: - Mračne sile ili tko god, preko Agencije za lijekove, otežavaju farmaceutskim tvrtkama da pronađu kandidate i testiraju ih na cjepivo. Očito se nadaju odgodi pronalaska rješenja poslije 3. studenog. Treba se usredotočiti na brzinu i spašavanje života - rekao je Trump.</p><p>I Britanija je nadomak cjepiva. <strong>Kristijan Ramadan </strong>s Oxforda kaže kako je njihovo cjepivo pokazalo dobre testne rezultate, ali još treba proći verifikaciju.</p><p>- Šest je majmuna inficirano velikom količinom ljudskoga korona virusa i nakon cijepljenja su za 2-3 tjedna bili potpuno zdravi, tj. nisu pokazivali nikakve simptome razvoja bolesti niti se u njima virus mogao razmnožiti. A u kontrolnoj grupi su se razvili simptomi Covid-19. To pokazuje da cjepivo namijenjeno ljudima radi i kod majmuna - rekao je Ramadan.</p><p>Cjepivo sad testiraju na ljudima.</p><p>Indijska farmaceutska tvrtka Zydus na ljudima je počela testirati DNK cjepivo na bazi plazme pod nazivom ZyCoV-D.</p><p>- To je cjepivo prouzročilo snažnu imunološku reakciju tijekom testiranja na životinjama poput miševa, štakora, zamoraca i zečeva. Dosad nisu registrirane štetne nuspojave - kažu u Zydusu.</p><p>Cjepiva će uskoro očito biti. Postavlja se samo pitanje, ako je problem zajednički, globalni, svjetski, zašto i odgovor na nj nije potražen zajedničkim naporima. Odgovor je jasan: zbog starog dobrog nacionalnog prestiža - koji će milijuni platiti zdravljem, a mnogi i životom.</p>