Utvrđen identitet osam žrtava Domovinskog rata: U Zagreb stigle i obitelji iz Srbije

U organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na Šalati, održana je identifikacija posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata. Ovim postupkom Uprava za zatočene i nestale nastavlja rješavati sudbine osoba za kojima Republika Hrvatska traga već desetljećima, a samom procesu nazoči forenzičar prof. dr. Milovan Kubat i ravnateljica Uprave Ana Filko.

- Tijekom dana identificirani su posmrtni ostaci osam osoba nestalih u Domovinskom ratu. Posmrtni ostaci pronađeni su na području Sisačko-moslavačke, Požeško-slavonske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske županije. Radi se o ljudima prosječne starosne dobi od 55 godina, među kojima su i četiri osobe za koje do danas nije bio pokrenut proces traganja od strane članova njihovih obitelji. Među identificiranima su i četiri žene, a posmrtni ostaci uglavnom su pronađeni u ranije ekshumiranim masovnim i pojedinačnim grobnicama - rekla je Filko na konferenciji za medije.

Stigle obitelji iz Srbije

Osvrnula se i na najveći izazove procesa identifikacije. Kako kaže, oni su često vezani uz nedostatak vjerodostojnih informacija o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica.

Zagreb: Identifikacija posmrtnih ostataka osoba nestalih u Domovinskom ratu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Proces se odvija dvostruko, kroz terenska istraživanja i laboratorijsku analizu. Tijekom posljednjih deset godina provedena su terenska istraživanja na više od milijun četvornih metara i više od 500 lokacija, pri čemu je pronađeno 7 masovnih i 46 pojedinačnih grobnica. Do danas smo identifikacijom obradili posmrtne ostatke 340 osoba, a trenutačno tragamo za još 1.727 nestalih osoba - rekla je. Napominje kako pronalazak masovnih i pojedinačnih grobnica u velikoj mjeri ovisi o informacijama primarnih i sekundarnih svjedoka, arhivskoj dokumentaciji i drugim relevantnim izvorima.

U ovom području postigli su značajne rezultate na europskoj i svjetskoj razini. Od više od 5.000 ekshumiranih ostataka identificirali su preko 83 posto.

Zagreb: Identifikacija posmrtnih ostataka osoba nestalih u Domovinskom ratu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Unatoč tome, naš rad se nastavlja ustrajno i odlučno, što potvrđuje i današnja identifikacija, uz uključivanje obitelji nestalih iz Republike Srbije. Vjerujemo da ova poruka jasno pokazuje što Republika Hrvatska radi u odnosu na osobe nestale u Domovinskom ratu i koliko bi proces bio brži kada bi nam sve relevantne informacije bile dostupne - govori nam Filko.

Proces identifikacije

Profesor Kubat objašnjava kako za jednu pozitivnu identifikaciju danas se kao metoda izbora koristi analiza DNA. Suvremeni posmrtni ostaci su uglavnom skeletirani, nema više mekanih tkiva, tetovaža ili drugih prepoznatljivih elemenata. Zato je neophodno dobiti genotip te osobe i imati članove obitelji s kojima se može usporediti. Bez toga nema pozitivne identifikacije.

Zagreb: Ministar Medved na identifikaciji žrtava iz Domovinskog rata | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Sam proces je složen. Prvo je potrebno pronaći posmrtne ostatke, zatim ih transportirati u laboratorij, iz njih izdvojiti genetski materijal i napraviti osobnu genetsku “kartu”, te konačno imati članove obitelji za usporedbu. Ako bilo koja od tih komponenti nedostaje, identifikacija nije moguća. Najvažnija je kombinacija pronalaska ostataka i dostupnosti članova obitelji. Naša laboratorija potom osigurava potpuni rezultat - objašnjava te dodaje.

- Od 1990. godine, kada je počeo rat, radili smo klasične sudsko-medicinske identifikacije. U početku su ostaci još bili djelomično prepoznatljivi. S vremenom se suočavamo samo sa skeletiranim ostacima. Zbog toga smo 1994. godine osnovali prvu DNA laboratoriju na ovim prostorima bivše Jugoslavije, što je omogućilo veliki broj pozitivnih identifikacija i izuzetan uspjeh u radu s ljudskim resursima - zaključuje.