'Uvijek sam imala velike grudi': Dekolteom šokirala zastupnike

Brazilska političarka Ana Paula da Silva, poznatija kao Paulinha, našla se na meti brojnih kritika na društvenim mrežama, ali ne zbog svojeg političkog rada, već zbog odjevne kombinacije.

Nakon što je odradila dva gradonačelnička mandata u gradu Bombinhasu, izabrana je u parlament brazilske države Santa Catarina, a u siječnju je izazvala lavinu reakcija zbog dubokog dekoltea na prvom zasjedanju. Fotografije su istog trena postale viralne, a mnogi su se pitali je li ovakva haljina bila primjerena parlamentu.

Naravno, bilo je i mnogo onih koji su podržali Paulinhu i u šali komentirali kako je sigurno nakon zasjedanja išla u klub. No bilo je tu i iznimno mnogo žestokih komentara na račun političarke, koja je u ponedjeljak rekla kako je njezin tim sačuvao te komentare koji će biti dio tužbe koju će ona podnijeti.

- Mislila sam da će ljudi pričati o crvenoj boji haljine, ali svi su se fokusirali samo na dekolte - rekla je Paulinha i dodala kako je njezin problem kako će se odijevati.

- Žene imaju grudi i ja imam velike. Odvijek su takve - rekla je i dodala da su žene u politici i da se ljudi na to moraju naviknuti, a da zastupnici imaju puno važnije teme o kojima moraju raspravljati.

Rekla je kako će odštetu, ako je dobije, donirati ženama koje su žrtve zlostavljanja, prenosi RT.

