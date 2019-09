Uz APN i OTP svoj novi dom pronađite već ovog rujna

Pridružite se brojci od preko 5.000 obitelji koje su riješile svoje stambeno pitanje uz program subvencioniranja stambenih kredita za mlade i pronađite svoj dom iz snova.

Da, ali koji su uvjeti?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita može podnijeti svaki građanin Republike Hrvatske koji nije stariji od 45 godina. Uvjet je kreditna sposobnost prijavitelja, kao i to da u vlasništvu ni on ni njegov bračni ili izvanbračni partner ili partnerica već nemaju kuću ili stan. Oni koji žele prodati svoju nekretninu radi kupnje većeg stana ili kupnje odnosno izgradnje kuće, također se mogu prijaviti za subvencioniranje stambenog kredita.

Subvencionirat će se iznosi do najviše 1.500 eura po kvadratnome metru u kunama, do najvišeg ukupnog iznosa od 100.000 eura u kunama. Cijena nekretnine može biti i veća od navedene, no ta se razlika ne subvencionira. Rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina, a visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina nalazi te iznosi od 30 do 51 posto.

A što nudi banka?

Kredit u ponudi OTP banke nema trošak procjene nekretnine niti zahtijeva policu osiguranja života, a odobrava se i bez naknade za obradu kredita ili prijevremeni povrat. Neovisno o tome birate li kredit u kunama ili u eurima kamatna stopa je 2,39 %, fiksna za prvih pet godina otplate, nakon čega je promjenjiva 2,50 % (EKS 2,54%).

Kredit će biti subvencioniran u prvih pet godina otplate, no rok subvencije se produžuje za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije. Ove godine promijenjen je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita te se sada subvencija produljuje za dodatnu godinu po svakom djetetu koje osoba ima u vrijeme prijave za kredit.

Prijave počinju uskoro

Pravo je vrijeme da odaberete lokaciju, pronađete nekretninu ili zemljište na kojoj ćete je sagraditi te se javite OTP banci kako biste realizirali svoj subvencionirani stambeni kredit. Dogovorite sastanak u poslovnici i saznajte više o ponudi stambenih kredita uz državnu subvenciju.



