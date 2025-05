Uz edukaciju i dozu dobrote – stvarali smo sadržaj koji pomaže najmlađima

Vrtići su temelj svakog društva – mjesto gdje djeca stječu prve vještine, navike i prijatelje. No mnoge hrvatske predškolske ustanove suočavaju se s ozbiljnim infrastrukturnim i financijskim izazovima. Upravo iz te stvarnosti rođena je ideja za projekt Digni prstić za svoj vrtić – inicijativu kojom su 24sata, missMAMA i Pampers željeli pružiti stvarnu pomoć vrtićima diljem Hrvatske te istovremeno potaknuti zajednice na angažman i solidarnost.

Tijekom šest mjeseci trajanja, projekt je u fokus svakog mjeseca stavljao deset vrtića koje je odabrao stručni žiri, a čitatelji su potom glasovali za svoje favorite. Nagrade su bile konkretne i vrijedne – sredstva su omogućila opremanje prostora, nabavu didaktičkih materijala i rješavanje važnih potreba u ukupno 14 vrtića diljem zemlje.

Kampanju je pratila snažna medijska podrška – od emotivnih priča iz vrtića, preko savjeta za roditelje, do native članaka. No ono što je ovu kampanju učinilo posebnom bila je emocionalna snaga priča koje su stizale iz svakog kutka Hrvatske. Autentične, iskrene i često dirljive, te su priče motivirale zajednice da se ujedine i podrže „svoje“ vrtiće – od roditelja i odgojitelja, do baka, djedova, susjeda i prijatelja. Pokazalo se koliko je snažna zajednica kad je cilj vrijedan.

Upravo zato i nije iznenađenje što je Digni prstić za svoj vrtić prepoznat na globalnoj razini – plasman među finaliste globalnog natjecanja Native Advertising Awards 2025. u dvije kategorije potvrda je da ovakvi projekti imaju snažan doseg i komunikacijsku snagu, ali i stvarni društveni učinak.

"Projekt Digni prstić za svoj vrtić od početka smo zamišljali kao nešto što će ostaviti stvaran trag – i to upravo tamo gdje je najpotrebnije: u vrtićima diljem Hrvatske. Zajedno s 24sata uspjeli smo motivirati roditelje i zajednicu da se uključe u akciju kojom smo pomogli brojnim odgojno-obrazovnim ustanovama za naše najmlađe. Posebno nas veseli što je i globalni stručni žiri prepoznao vrijednost ovog projekta – ulazak u finale Native Advertising Awardsa u dvije kategorije uz brojnu konkurenciju veliko je priznanje i poticaj za daljnje projekte s pozitivnim učinkom na društvo." - istaknula je Roberta Cirjak, direktorica marketinga tvrtke Procter & Gamble za Hrvatsku i Sloveniju.

Roberta Cirjak, direktorica marketinga tvrtke Procter & Gamble za Hrvatsku i Sloveniju | Foto: BOZIDAR BABIC PHOTOGRAPHY.