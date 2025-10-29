Uz Jean-Michela Nicoliera su identificirali posmrtne ostatke još trojice hrvatskih branitelja

Posmrtni ostaci ubijenog Jean-Michela Nicoliera, neustrašivog Francuza koji je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar, konačno su, nakon 34 godine, pronađeni na Ovčari. Uz njega, na Ovčari su ekshumirani posmrtni ostaci i hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batarela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita.

- Trojica na ovčari su odvedeni iz bolnice i kod svih je utvrđen nasilni karakter smrti. Identificirali smo Josipa Batorela, ubijenog na ovčari u dobi od 44 godine. Zorislav Gašpar, pripadnik 204. brigade Vukovar, odveden iz bolnice 20. studenog 1991., ubijen u dobi od 20 godina. Jean Michel Nicolier, rođen 1966. godine, dragovoljac HOS-a, došao iz Francuske braniti Hrvatsku od veliko-srpske agresije. Ranjen je 8. rujna 1991., odveden na Ovčaru, mučen i ubijen u dobi od 25 godina - kazao je Medved.

Foto: Nacionalna evidencija nestalih osoba

Kako stoji u Nacionalnoj evidenciji nestalih osoba, Zorislav Gašpar rođen je 14. ožujka 1971. godine u Vukovaru, gdje je proveo svoje djetinjstvo i mladost. Živio je u obiteljskoj kući na Sajmištu, dijelu grada koji je tijekom Domovinskog rata bio jedno od najteže pogođenih područja. Gašo, kako su ga zvali, nestao je 20. studenog 1991. godine u ratnim okolnostima nakon pada Vukovara.

Josip Batarelo rođen je 12. ožujka 1947. godine u Iloku. Veći dio života proveo je u Vukovaru, gdje je radio i živio sa svojom obitelji. Kao datum njegova nestanka vodi se 19. studeni 1991. godine.

Dragutin Štic, rođen 13. veljače 1939. u Osijeku, nestao je u Vukovaru 9. studenoga 1991. godine.