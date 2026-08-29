Uz potporu Hrvatske grade se matice, pomaže poljoprivreda, socijalno ugroženi...

Gotovo tri i pol milijuna vrijedan projekt izgradnje 7 hrvatskih matica kulture u Vojvodini i pored poteškoća s izvođačima radova i birokracijom dobro napreduje, poručili su u Hrvatskom nacionalnom vijeću (HNV) koje je zasjedalo u Tavankutu, javljaju u subotu tamošnji hrvatski mediji.

Pred završetkom su objekti u srijemskoj Rumi i Šidu čije se otvorenje očekuje u rujnu, a napreduje se i u Somboru gdje su u tijeku najveći građevinski radovi, poručio jer predsjednik Izvršnog odbora HNV-a Marinko Katić, govoreći o projektu „Sagradi mlin gdje je voda“, koji financira hrvatska vlada.

Pred završetkom je i projekt preuređenja podruma staroga zdanja HNV-a u Suvenirnicu u Subotici zbog koje je formirana nova fondacije „Matica“, koja će biti njezin nositelj vlasničkih i upravljačkih prava.

Problema, prije svega administrativno-vlasničkih, najviše ima s obnovom rodne kuće bana Jelačića u Petrovaradinu, jer je riječ o starom zdanju koje ima više vlasnika pa ozbiljniji građevinski pothvati nisu ni počeli, rečeno je na sjednici.

Pred vijećnicima se našla i informacija o natječaju „Program razvoja poljoprivrede hrvatske zajednice u Republici Srbiji“ koji će biti okončan dodjelom ugovora u srijedu 2. rujna u selu Đurđinu u nazočnosti hrvatskog ministra poljoprivrede Davida Vlajčića i državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonka Milasa.

Financijsku potporu, najveće vrijednosti do 10.000 eura dobit će 257 prijavitelja – poljoprivrednika hrvatske zajednice, što će biti prvi projekt potpore u području gospodarstva matične domovine, istaknuto je na sjednici HNV-a.

Predsjednica Vijeća i saborska zastupnica Jasna Vojnić najavila je provedbu još jednog, socijalnog programa namijenjenog najugroženijim pripadnicima hrvatske zajednice, vrijednog 500.000 eura, koji će također financirati hrvatska vlada.

Vijećnici su podržali inicijativu hrvatske udruge „Vladimir Nazor“ u Somboru koja namjerava sljedeće godine samostalno organizirati žetvene svečanosti „Dužionicu“, kako bi sačuvali izvorni običaj mjesnih Hrvata.

Voditelj udruge Tomislav Vuković naveo je kako se do sada ta svečanost organizirala zajedno sa predstavnicima Bunjevaca, zajednice koja negira hrvatsku pripadnosti, a koja inzistira da se običaj slavi bez elemenata hrvatske tradicije.

Analiziralo se i stanje u području obrazovanja kojim će od rujna biti obuhvaćeno oko 500 djece na cjelovitoj hrvatskoj nastavi, i još toliko školaraca koji će pratiti izborni predmet „Hrvatski jezik s elementima nacionalne kulture“.

HNV je zastupničko tijelo Hrvata u Srbiji u području obrazovanja, kulture, informiranja i materinskog jezika.

Aktualnom sazivu Vijeća na jesen istječe mandat i predstoje novi izbori za 23 vijećnička mjesta.