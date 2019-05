Uz sunce za vikend stiže i svemirski brod na Sea Star

Kompletan produkcijski tim s glavne pozornice Exita u devet šlepera dovezao je čak 50 metara široku scensku konstrukciju za izgradnju glavne festivalske Addiko Tesla bine, s čijih će krila "svirati” moćni četvorosistemski sound "line-array" system s impozantnih 250.000 Vata snage koja mu daje dovoljno prostora da s lakoćom isporuči svaki zvučni detalj današnje najsuvremenije glazbene produkcije.

Ovaj moderniji audio-vizualni spektakl pojačat će 3D LED video sistem poslejdnje generacije s površinom ekrana na preko 250 kvadrata, što je jednako produkciji svjetski čuvene Dance Arene, najspektakularnije pozornice EXIT festivala! A upravo s famozne Arene stiže više stotina rasvjetnih tijela da zaokruži ovu raskošnu scenu na kojoj će u petak i subotu nastupati najveća hip-hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan i najveće techno zvijezde današnjice Sven Vath i Nina Kraviz! Upravo za potrebe nastupa globalnog techno lidera kakav je Väth, dolazi i VJ iz lisabonskog studija Dub Lab, koji će upravljati brojnim ekranima uz specijalni video sadržaj, savršeno sinkorniziran sa zvukom i njegovim karakterističnim pokretima na bini. Ova tehnologija nastupa u kombinaciji videa, svijetla, zvuka i pokreta i dalje je u razvoju, pa će posjetielji Sea Star Festivala biti među prvima koji će moći prisustvovati i uživati u demonstraciji ove najsuvremenije festivalske tehnologije! Zaslužna za ovaj pravi “svemirski brod” u umaškoj laguni je kompanija Sky Music, regionalni lider u produkciji.

Još samo danas i sutra ulaznice za Sea Star sa velikim popustom

Aktualne cijene od 279 kn za festivalske ulaznice i 169 kn za jednodnevne vrijediti će do četvrtka 23. svibnja do kraja dana ili do isteka zaliha. Nakon toga skaču na finalne iznose od 350 kn za festivalske ulaznice, odnosno 200 kn za jednodnevne. Cijena jednodnevnog VIP Golda je 400 kn, a festivalske VIP Gold ulaznice 750 kn. Sve ulaznice se mogu kupiti na prodajnim mjestima i online u sistemima Ticketshop.hr i Entrio te na seastarfestival.com.

Trap i techno superstarovi za petak!

U petak 24. svibnja glavnu pozornicu, Addiko Tesla Stage, zauzeti će vodeći elektronski izvođači današnjice Nina Kraviz i techno otac Sven Vath, britanska trap-jazz senzacija IAMDDB, DJ zvijezda nove generacije Ilario Alicante te uz njih i regionalni trap asevi Vojko V, Fox i High5. Ista večer na Nautilus Areni u suradnji s Dritom donosi Krankšvester, Hazze, Buntai i Smoke Mardeljana kojima će podršku dati Tikach (In da klub), Yung Ile Sosa & Hourglass (Trepaj il krepaj) i Young Leø (In da klub), dok će Electric Waves zauzeti SYSTEM DIVINE, Ana Antonova, Life4Funk i Dino Jukić. Beach Grooves pozornicom komandirati će Indy i Mr. Fanatik, Silent Octopusom Kiki B., Sin i Young Leo, a Exotic Lagunom Tito, Jovan M, DJ Sesha i Choma.

Najveća hip hop grupa svih vremena, hitmakeri i regionalne rock zvijezde za subotu!

U subotu, 25. svibnja, Addiko Tesla pozornica donosi najveću hip hop grupu u povijesti, mitski Wu-Tang Clan, sjajan regionalan trojac Bajaga & Instruktori, Hladno pivo i Nola te jednog od vodećih globalnih hit-mejkera Mahmuta Orhana uz regionalnu podršku Lady Lee i Phat Phillieja. Program na Nautilus Areni, složen u suradnji s Klubskom scenom, donosi izuzetnu techno postavu koju čine Marko Nastić, Petar Dundov, Enrico Sangiuliano, DJ Jock, Lawrence Klein i Unique dok BRONSKI, Marin Biočić, Amor, Marcel i San Suono drže Electric Waves scenu. Komercijalnim Beach Grooves stageom upravljati će Mr. Fanatik, Indy i Viktor, Silent Octopusom Kiki B., Sin i Young Leo, a Exotic Lagunom Tito, Jovan M, DJ Sesha, Gatto i domaćin Choma.

Welcome party u četvrtak 23. svibnja upaliti će tri pozornice - Silent Octopus, Electric Waves i Beach Grooves, uz slobodan ulaz za sve. Kraj trećeg Sea Stara obilježiti će se na poseban način. Program u Stella Marisu započeti će u nedjeljnim jutarnjim afterpartijem, odmah nakon kraja subotnjih nastupa, u režiji Electric Waves DJ-a i trajati će do podneva. Izvrstan dodatni sadržaj odvija se u više od 70 vinarija diljem Istre u kojima se obilježava Dan otvorenih vinskih podruma čiji spisak možete videti ovdje.

Od danas u Umagu razvedravanje i sunčano vreme

Nakon kišovitog i promenljivog prolećnog vremena, meteorolozi najavljuju razvedravanje i rast temperature u Umagu, taman u pravo vreme za treći po redu Sea Star festival! Vremensku prognozu, kao i sve informacije o festivalu možete pronaći na ovom linku.

U ponudi je široka lepeza smještaja za sve posjetitelje Sea Star festivala. Stella Maris resort nudi premium kamp s četiri zvjezdice, u čiju cijenu je uračunato i korištenje bazena na otvorenom s morskom vodom, te bungalova, apartmana vila ili hotela koji se nalaze neposrednoj blizini festivalskog prostora. Ponude smještaja kreću se od nevjerojatnih 7€ za kamp, 8€ za bungalove i 10.8€ po osobi za noć za festivalske apartmane! Rezervacija smještaja i dodatne informacije o svim opcijama mogu se pronaći na stranici https://www.seastarfestival.com/smjestaj/.

