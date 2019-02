Uz zid garaže postrojili sedam ljudi: Ispalili u njih 70 metaka...

Vrhunac sukoba između mafijaša Al Caponea i irskog gangstera Georgea Morana zbio se u 10.30 sati 14. veljače 1929. godine. Taj događaj u povijesti će ostati zapamćen kao 'Masakr na dan svetog Valentina'. Sedam je ljudi zvjerski ubijeno na sjeveru Chicaga, u garaži iz koje je Moran distribuirao alkohol po cijelom gradu. Ispaljeno je sveukupno 70 hitaca iz dvije puške 'Thompson', a na kraju su lica dvojice članova Moranove bande do neprepoznatljivosti uništena hicima iz sačmarice.

Naime, Caponeovi ljudi, maskirani u policajce, su upali u skladište protivničke bande, postrojili sedmoricu pred zid i hladnokrvno ih izrešetali.

Foto: IMDB

No, jedan je čovjek uspio preživjeti. Frank Gusenberg prevezen je u bolnicu s 14 ulaznih rana od metaka. Bio je pri svijesti pa je policija pokušala saznati tko ga je ustrijelio.

- Nitko me nije ustrijelio - rekao im je i pred očima im umro.

