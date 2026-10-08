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UŽAS Društvenim mrežama se širi video zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Tuku ga svaki dan...'

Piše Veronika Miloševski,
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UŽAS Društvenim mrežama se širi video zlostavljanja psa u Zagrebu: 'Tuku ga svaki dan...'
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Foto: Facebook
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Na prvoj snimci vidi se kako muškarac nekim predmetom udara psa na balkonu. Na drugoj snimci mlađa žena krpom ili nekim sličnim predmetom psa udara po glavi, a zatim ga udara i nogom...

Društvenim mrežama šire se snimke zlostavljanja životinje za koje se navodi da su nastale na zagrebačkim Srednjacima. Na snimkama se vidi fizičko zlostavljanje psa.

Na prvoj snimci vidi se kako muškarac nekim predmetom udara psa na balkonu. Na drugoj snimci mlađa žena krpom ili nekim sličnim predmetom psa udara po glavi, a zatim ga udara i nogom. 

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- Ovo nije zanemarivanje koje traje dan ili dva. Prema prijavama i snimkama koje imam, pas mjesecima trpi uvjete u kojima nijedno živo biće ne bi trebalo živjeti. Po cijele je dane zatvoren na balkonu - po kiši, suncu, snijegu, na +40 °C i -15 °C. U šetnju izlazi svega jednom dnevno, na desetak minuta. Vlasnici psa (tata i kći) ga svakodnevno tuku - navodi se u objavi u jednoj od Facebook grupa za pomoć životinjama, uz uznemirujuće snimke zlostavljanja psa na balkonu zgrade na Srednjacima. 

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U objavi se također tvrdi da je slučaj već nekoliko puta prijavljen nadležnim službama te da su komunalne službe i policija navodno već izlazile na adresu.

Foto: Facebook

- Situacija se nije promijenila. Pas je i dalje tamo - navodi se u objavi.

Na uznemirujućim snimkama vide se ženska i muška osoba kako udaraju psa. Poslali smo upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

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