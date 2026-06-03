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UHITILI MLADIĆA

Užas kod Bala: Ovčari uginuli u kavezu. Bili su vezani, bez vode i hrane. Jedan je visio na ogradi

Piše 24sata,
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Užas kod Bala: Ovčari uginuli u kavezu. Bili su vezani, bez vode i hrane. Jedan je visio na ogradi
ILUSTRACIJA | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL

Jednog psa je izlagao visokim temperaturama u kavezu, nije ga hranio te se u pokušaju bijega pas zapetljao u ogradu i kasnije uginuo. Drugog je također držao u kavezu bez hrane i vode te je uginuo

Rovinjska policije je dovršila istragu nad 21-godišnjakom i utvrdila sumnju da je počinio dva kaznena djela ubijanja ili mučenja životinja.

Njega se sumnjiči da je od svibnja 2025. do svibnja 2026. godine, kao vlasnik njemačke ovčarke, zanemarivao, teško zlostavljao i izložio nepotrebnim patnjama psa kojeg je smjestio u improvizirani boks na području Bala. Kao vlasnik, psu je propustio redovno davati hranu i vodu te ga je vezao kako pas ne bi mogao pobjeći i zatražiti pomoć. Pas je u takvom stanju ozlijedio nogu, no 21-godišnjak nije zatražio pomoć veterinara, već je skinuo kvaku s vrata boksa kako bi onemogućio ulazak drugim osobama da pruže pomoć životinji.

Također je izlagao psa visokim temperaturama i izravnom djelovanju sunca, poradi čega je pas pokušao pobjeći, kojom prilikom se zapetljao za ogradu i visio na ogradi, da bi u konačnici kao vlasnik uskratio adekvatnu veterinarsku pomoć potrebnu za liječenje teškog stanja, u koje je doveo psa, što je izazvalo smrt životinje.

Također ga se sumnjiči da je početkom 2025. godine u improvizirani boks bez kućice za pse na području Bala smjestio drugog njemačkog ovčara, kojeg je također zanemarivao uskratom hrane i vode te držao u nehigijenskim uvjetima, odnosno izložio je psa tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, nakon čega je pas uginuo, a 21-godišnjak o tome nije izvijestio veterinara iako je to bio dužan učiniti.

Policijski službenici uhitili su 21-godišnjaka te su ga danas tijekom jutra, uz kaznenu prijavu, predali u pritvorsku jedinicu policijske uprave.
 

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