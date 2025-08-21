Užas kod Novog Marofa: Majka pokušala sjekirom usmritit sina na spavanju. Teško je ozlijeđen

Ozljede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane, epilog je teškog napada koji se dogodio u mjestu Breznica nedaleko Novog Marofa.

Policija je objavila kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad ženom (49) zbog sumnje da je počinila kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.

- Kako se sumnja, ona je u srijedu, 20. kolovoza oko 3.20 sati u svojoj kući u Breznici, ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima - opisuje policija.

On se nakon toga uspio obraniti te se zatvorio u sobu i pozvao policiju.

- Policijski su službenici po dolasku na mjesto događaja istu uhitili te je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske - dodali su.

Muškarcu je pomoć pružena JES u Općoj bolnici Varaždin.