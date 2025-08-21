Obavijesti

USPIO SE SPASITI

Užas kod Novog Marofa: Majka pokušala sjekirom usmritit sina na spavanju. Teško je ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Užas kod Novog Marofa: Majka pokušala sjekirom usmritit sina na spavanju. Teško je ozlijeđen
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Policijski su službenici po dolasku na mjesto događaja istu uhitili te je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske

Ozljede glave, prijelom dva vratna kralješka i rezne rane, epilog je teškog napada koji se dogodio u mjestu Breznica nedaleko Novog Marofa.

Policija je objavila kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad ženom (49) zbog sumnje da je počinila kazneno djelo teškog ubojstva u pokušaju.

TRAŽE PREVARANTA Mladić (28) ostao bez više od 7000 eura! Tražili ga da uplati kako bi imao veći dobitak...
Mladić (28) ostao bez više od 7000 eura! Tražili ga da uplati kako bi imao veći dobitak...

- Kako se sumnja, ona je u srijedu, 20. kolovoza oko 3.20 sati u svojoj kući u Breznici, ušla u sobu u kojoj je spavao njezin 30-godišnji sin te ga više puta udarila sjekirom po vratu, glavi, prsima i leđima - opisuje policija.

On se nakon toga uspio obraniti te se zatvorio u sobu i pozvao policiju.

- Policijski su službenici po dolasku na mjesto događaja istu uhitili te je nakon pretrage doma i dovršenog kriminalističkog istraživanja, uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave varaždinske - dodali su.

Muškarcu je pomoć pružena JES u Općoj bolnici Varaždin.

