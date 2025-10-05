Dojavu smo zaprimili u nedjelju u 18.28 sati. Više ćemo znati nakon očevida, potvrdili su nam iz policije
TRAGEDIJA U SLAVONIJI
Užas kod Petrijevaca: Među grmljem otkrili slupani automobil s tijelom čovjeka
Policija je zaprimila dojavu kako se uz cestu u mjestu Petrijevci uz križanje Radićeve i državne ceste D34 kroz granje vidi slupano vozilo. U vozilu je pronađeno tijelo preminulog čovjeka.
- Dojavu smo zaprimili u nedjelju u 18.28 sati. Više ćemo znati nakon očevida - rekli su iz policije.
