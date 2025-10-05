Obavijesti

TRAGEDIJA U SLAVONIJI

Užas kod Petrijevaca: Među grmljem otkrili slupani automobil s tijelom čovjeka

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Užas kod Petrijevaca: Među grmljem otkrili slupani automobil s tijelom čovjeka
Foto: Čitatelj 24sata

Dojavu smo zaprimili u nedjelju u 18.28 sati. Više ćemo znati nakon očevida, potvrdili su nam iz policije

Policija je zaprimila dojavu kako se uz cestu u mjestu Petrijevci uz križanje Radićeve i državne ceste D34 kroz granje vidi slupano vozilo. U vozilu je pronađeno tijelo preminulog čovjeka.

Foto: Čitatelj 24sata

- Dojavu smo zaprimili u nedjelju u 18.28 sati. Više ćemo znati nakon očevida - rekli su iz policije.

