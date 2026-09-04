UŽAS! Kod Petrinje izbio požar: Policija našla tijelo muškarca

Sisačko-moslavačka policija potvrdila je za 24sata kako su u petak zaprimili dojavu o požaru na petrinjskom području.

- Izbio je požar na dvorišnoj zgradu, a u blizini je pronađen leš muškarca - rekla nam je policija.

Dodaju i kako slijedi očevid, koji bi trebao razotkriti i uzrok požar i uzrok smrti.