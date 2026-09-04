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UŽAS! Kod Petrinje izbio požar: Policija našla tijelo muškarca

Piše Luka Safundžić,
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UŽAS! Kod Petrinje izbio požar: Policija našla tijelo muškarca
Foto: 24sata
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Iz policije su potvrdili dojavu, također dodaju i kako slijedi očevid...

Sisačko-moslavačka policija potvrdila je za 24sata kako su u petak zaprimili dojavu o požaru na petrinjskom području. 

- Izbio je požar na dvorišnoj zgradu, a u blizini je pronađen leš muškarca - rekla nam je policija. 

Dodaju i kako slijedi očevid, koji bi trebao razotkriti i uzrok požar i uzrok smrti. 

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Komentari 5
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