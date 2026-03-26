Užas kod Petrinje: Strojem u kamenolomu prešao preko radnika (52) i usmrtio ga
Radnik (52) je u tragičnoj nesreći u srijedu oko 11 sati u kamenolomu na petrinjskom području. Do nesreće je došlo kada je 47-godišnji radnik, državljanin Nepala, upravljajući radnim strojem za utovar drobljenog kamena, prešao preko 52-godišnjeg radnika.
Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Sisku u suradnji s policijskim službenicima i u nazočnosti rudarskog inspektora, ujedno i inspektora zaštite na radu Državnog inspektorata.
Tijelo preminulog je prevezeno u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija.
Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje na utvrđivanju okolnosti ovog događaja.
