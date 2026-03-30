Užas kod Varaždina: Vozač naletio autom 16-godišnjakinju na zebri, prevezena je u bolnicu

Maloljetna djevojka (16) ozlijeđena je nakon što ju je 58-godišnjak autom udario na pješačkom prijelazu. U Cerju Nebojse, vozač se nije zaustavio na pješačkom prijelazu kako bi propustio pješake te je prednjim dijelom automobila udario u 16-godišnjakinju koja je u tom trenutku prelazila cestu.

Djevojka je od siline udara pala na cestu i zadobila ozljede.

Hitna pomoć prevezla ju je u Opću bolnicu Varaždin, gdje joj je pružena medicinska pomoć.

Težina njezinih ozljeda bit će poznata nakon naknadne liječničke kvalifikacije.