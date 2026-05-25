UŽAS KRAJ ČEPINA Sudarila su se dva auta, po ozlijeđenog je stigao helikopter Hitne pomoći

Tri čovjeka su lakše, a jedan teže ozlijeđen u prometnoj nesreći kraj odmorišta Beketinci u smjeru sjevera na autocesti A5, poznatijoj kao Slavonika.

Kako nam je potvrđeno, sudarili su se dva automobila. Od siline udara jedan je završio na krovu u zaustavnom traku, dok je drugi zapeo na boku u kanalu.

U pomoć su pozvani vatrogasci JVP-a Čepin i DVD-a Đakovo koji su asistirali timovima Hitne u izvlačenju ljudi. Zbog težine ozljeda, po jednog unesrećenog je stigao helikopter.

- Prometna nesreća na autocesti A5 na 45+800 km između čvora Đakovo i čvora Čepin na kolniku u smjeru GP Branjin Vrh. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km/h. Molimo korisnike za oprez - pišu iz HAK-a.