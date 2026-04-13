UŽAS KRAJ OSIJEKA Sumnja se na pokušaj ubojstva: Jedan čovjek uhićen, drugi u bolnici

Jedna je osoba životno ugrožena, a druga uhićena u okolici Osijeka. Sumnja se na pokušaj ubojstva, a PU osječko-baranjska zaprimila je dojavu u ponedjeljak u 8.34 i hitno izišla na teren. Ozlijeđena osoba davala je znakove života, a prevezli su je u KBC Osijek. Na mjestu događaja policija provodi istragu, kojom rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku, piše Glas Slavonije.

- Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je danas u 8.34 sata zaprimio dojavu da se u okolici Osijeka dogodio događaj koji zahtjeva hitnu intervenciju policije. Izlaskom na mjesto događaja pronađena je osoba koja je davala znakove života te je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u tijeku pružanje liječničke pomoći. Osoba koja se dovodi u vezu s opisanim događajem dovedena je u službene prostorije I. PP Osijek s ispostavom Čepim i nad njom je u tijeku kriminalističko istraživanje, priopćili su iz policije.