Podignuta optužnica

UŽAS! Mađarski par prisiljavao djevojku (18) na prostituciju u Hrvatskoj: Zlostavljali su je!

Piše HINA,
UŽAS! Mađarski par prisiljavao djevojku (18) na prostituciju u Hrvatskoj: Zlostavljali su je!
Ilustracija policijske intervencije | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Žrtvu su pritom kontrolirali prijetnjama, fizičkim zlostavljanjem, nadzorom kretanja i oduzimanjem osobnih dokumenata te su zadržavali novac koji bi zaradila prostitucijom

Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu izvijestilo je da je, nakon provedene istrage, podiglo optužnicu protiv 39-godišnjeg Mađara i 31-godišnje Mađarice koje tereti za trgovanje ljudima te organiziranje prostitucije u Hrvatskoj zbog čega su od ranije u pritvoru.

Tužiteljstvo ih optužnicom tereti da su od početka svibnja do 16. listopada prošle godine u Mađarskoj te Varaždinu, Novalji, Splitu i Zagrebu prisiljavali mađarsku državljanku rođenu 2006. na pružanje seksualnih usluga.

Žrtvu su pritom kontrolirali prijetnjama, fizičkim zlostavljanjem, nadzorom kretanja i oduzimanjem osobnih dokumenata te su zadržavali novac koji bi zaradila prostitucijom.

Također se optužnicom dvojac tereti da su u istom razdoblju u Varaždinu, Splitu i Zagrebu oglašavali, organizirali, dogovarali i omogućavali dvjema mađarskim državljankama (rođenima 2006. i 1996.) pružanje seksualnih usluga uz naplatu i sav zarađeni novac zadržavali za sebe.

Državno odvjetništvo je predložilo da se okrivljenicima oduzme imovinska korist ostvarena kaznenim djelima od nešto više od 820 eura te da im se produlji istražni zatvor zbog opasnosti od bijega, a što je sud prihvatio.

