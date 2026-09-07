UŽAS Motociklistica poginula kod Vrbovskog: Na makadamu pala i udarila u stijenu...

Motociklistica (50) smrtno je stradala u prometnoj nesreći na području Vrbovskog u nedjelju oko 11.15 sati. Vozeći motocikl u smjeru Rijeke, 50-godišnja državljanka Mađarske na izlasku iz zavoja skrenula je udesno izvan kolnika. Na pjeskovitom terenu došlo je do blokiranja kotača i gubitka kontrole nad motociklom, nakon čega je pala i udarila u stijenu, priopćila je PU primorsko-goranska.

Od zadobivenih ozljeda motociklistica je preminula na mjestu događaja. Iza nje je vozila 56-godišnja motociklistica, također državljanka Mađarske, koja nije držala potreban razmak te nije uspjela izbjeći motocikl ispred sebe. Nakon toga je pala na cestu.

Liječnička pomoć pružena joj je na mjestu događaja, a utvrđeno je kako je zadobila lakše tjelesne ozljede. Tijelo smrtno stradale vozačice prevezeno je na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci radi obdukcije, dok je motocikl kojim je upravljala izuzet radi upućivanja na izvanredni tehnički pregled.

Za vrijeme trajanja očevida, od 11.30 do 15 sati, promet se odvijao lijevom kolničkom trakom uz fizičku regulaciju.