Užas na A1 kod Ogulina: Zabio se u ogradu pa prevrnuo niz padinu. Dvoje je ozlijeđenih

Karlovačka policija izvijestila je kako je u nedjelju na autocesti A1 kod Ogulina došlo do prometne nesreće u kojoj su dvije osobe teško ozlijeđene.

- Osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka upravljao je 65-godišnjak koji se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake već je u jednom trenutku skrenuo ulijevo izvan kolnika gdje je vozilom udario u dvostruku metalnu zaštitnu ogradu centralnog pojasa - rekli su iz policije.

Dodaju da je od jačine udarca vozilo odbačeno i u zanošenju je sletjelo udesno izvan kolnika gdje je udarilo u jednostruku metalnu zaštitnu ogradu, sletjelo niz padinu gdje je došlo do prevrtanja vozila nakon čega je udarilo i u žičanu ogradu.

- U prometnoj nesreći teško je ozlijeđen vozač i 57-godišnja suvozačica. Protiv vozača nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava - zaključila je policija.