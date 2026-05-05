Užas na autocesti A3: Kamion se zabio u dalekovod i zapalio!

U utorak oko 14.20 sati zapalio se kamion na autocesti A3 u blizini Sredanaca prema Bregani, a u kamionu je bila jedna osoba.

Kamion je s južne trake autoceste probio središnju ogradu i završio je na sjevernoj traci. Tada je udario u dalekovod i zapalio se, priopćila je PU brodsko-posavska.

Na mjesto događaja upućene su sve žurne službe te slijedi očevid. Promet se u oba smjera odvija usporeno.