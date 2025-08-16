Užas na autocesti A7: U nesreći poginula vozačica motora (46)

Primorsko-goranska policija objavila je kako jučer iza 19 sati zaprimili dojavu da je na autocesti A7 kod Jurdana smrtno je stradala 46-godišnja vozačica motocikla.

- Vozačica je upravljajući motociklom riječkih registracijskih oznaka iz neutvrđenih razloga izgubila kontrolu nad motociklom te udarila u kameni zasjek. Uslijed udara pala je na kolnik i preminula na mjestu događaja - rekli su iz policije.

Dodaju da je tijelo stradale vozačice prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.

Istaknuli se i kako je promet tom dionicom bio u potpunosti zatvoren od 20,25 do 21 sati te se odvijao obilaznim pravcima.