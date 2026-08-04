UŽAS NA BRAČU Dvojica mladića pretukla dječaka: 'Jeo je mirno, a oni su ga bacili na tlo i tukli'

Dječak je mirno sjedio i jeo u fast foodu kada su mu prišla dvojica mladića, srušila ga na tlo te ga počela udarati rukama i nogama po glavi, vratu i leđima. Nije poznavao napadače, nije izazivao sukob, u šoku nam je ispričala čitateljica, članica obitelji maloljetnika iz Zagreba kojeg su prošle subote pretukli u Supetru na otoku Braču.

Tvrdi da maloljetnik napadače nije poznavao te da je samo dva dana prije toga iz Zagreba stigao u Supetar, a tijekom boravka nije imao nikakve nesuglasice s mještanima, kao ni bilo kakvu komunikaciju. Smatra i da je motiv napada bio to što je dječak iz Zagreba.

- Spasilo ga je osoblje lokala koje je brzo pritrčalo. Udarali su ga po cijelom tijelu. Dobio je lakše ozljede - dodala je.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da su zaprimili prijavu prema kojoj su 1. kolovoza oko 19.30 sati u ugostiteljskom objektu u Supetru dvije mlađe muške osobe fizički napale drugu osobu. Ističu kako je maloljetnik zadobio lakše ozljede, a kriminalističko istraživanje je u tijeku kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta.