Užas na pogrebu: Dvoje ljudi ubijeno, 6 ranjenih u pucnjavi ispred crkve u Salt Lake Cityju

Dvije su osobe ubijene, a najmanje šest ih je ranjeno u pucnjavi koja se u srijedu navečer dogodila ispred crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Salt Lake Cityju, potvrdila je lokalna policija. Tragedija se odvila na parkiralištu dok je u crkvi trajao sprovod za člana obitelji stradalih.

Svađa na parkiralištu prerasla u krvoproliće

Do pucnjave je došlo oko 19:30 sati po lokalnom vremenu nakon što je na parkiralištu izbila svađa, izvijestila je policija Salt Lake Cityja. U crkvi je u tom trenutku više desetaka ljudi bilo na ispraćaju. Svih osam žrtava su odrasle osobe. Dvije su osobe preminule od zadobivenih ozljeda, dok je troje preživjelih u kritičnom stanju. Stanje ostalih troje ranjenih zasad nije poznato.

Načelnik policije Brian Redd izjavio je kako se ne vjeruje da je napad bio nasumičan, ali ni da je bio usmjeren protiv vjerske zajednice.

​- Ne vjerujemo da se radilo o napadu usmjerenom protiv religije ili nečeg sličnog - rekao je Redd na konferenciji za medije.

Policija pokrenula veliku potjeru, očevici opisali kaos

Napadač ili više njih pobjegli su s mjesta događaja, a policija je odmah pokrenula veliku potjeru u koju je uključeno stotinjak vozila i helikopteri. Istrazi se priključio i FBI. Vlasti tragaju za sivim ili srebrnim automobilom koji je viđen kako napušta mjesto zločina.

Svjedoci koji su bili na ispraćaju opisali su stravične scene. Jedan od rođaka, koji je želio ostati anoniman, ispričao je kako se oprost pretvorio u novu tragediju za njegovu obitelj.

​- Trebao je to biti ispraćaj za jednog rođaka, a sada ćemo vjerojatno imati još nekoliko sprovoda. Četvero mojih rođaka je upucano - rekao je za lokalnu postaju ABC4.

Dodao je kako je u crkvi nastao kaos.

​- Vidio sam tetke kako utrčavaju unutra i viču da su ga upucali, a na parkiralištu su ležala tijela.

"Ovo se nikada nije smjelo dogoditi"

Gradonačelnica Salt Lake Cityja, Erin Mendenhall, osudila je nasilje.

​- Ovo se nikada nije smjelo dogoditi ispred mjesta bogoslužja. Ovo se nikada nije smjelo dogoditi ispred mjesta proslave života - poručila je.

Iz Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana, čije je sjedište upravo u Salt Lake Cityju, poručili su da surađuju s policijom i mole se za sve pogođene ovom tragedijom. "Izražavamo duboku zabrinutost da je bilo koji sveti prostor namijenjen bogoslužju podvrgnut bilo kakvom nasilju", stoji u njihovom priopćenju.