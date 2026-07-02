UŽAS U TAJLANDU Poginulo osam hodočasnika, kombijem se u njih zabio dječak (11)

Osam redovnika na hodočašću poginulo je u naletu kombija, kojim se u njih zabio dječak (11) u četvrtak na sjeveroistoku Tajlanda. Ukupno 35 redovnika krenulo je iz pokrajine Mukdahan. Pet ih je poginulo na mjestu, a troje su preminuli naknadno u bolnici, rekao je guverner Mukdahana Worrayan Boonnarat, piše AP News.

Samo pola sata prije nesreće, započeli su 260 kilometara dugo hodočašće do pokrajine Ubon Ratchathani. Snimka sigurnosne kamere koju je podijelila lokalna spasilačka skupina, Ruam Jai Mukdahan Rescue Association, prikazuje redovnike kako hodaju u jednoj liniji uz cestu prije nego što se kamion zabio u njih. Lokalna policija potvrdila je da je dječak sada u pritvoru i da će ga ispitati kada stignu državni službenici za zaštitu djece.

Policija dodaje da se uzrok nesreće još uvijek istražuje. Redovnici su im rekli da su vidjeli kako vozilo skreće prije nego što je sletjelo s ceste i zabilo se u njih.