Užas na Zelenortskim otocima: Autobus upao u provaliju, poginulo najmanje 25 ljudi...

Najmanje 25 ljudi, među kojima brojni školarci i tinejdžeri, poginulo je kada se autobus survao u provaliju na Zelenortskim Otocima, državi u Atlantskom oceanu, izvijestila je u nedjelju nacionalna novinska agencija Inforpress.

Nesreća se dogodila na otoku Fogu, jednom od otoka arhipelaga, kasno u subotu na planinskoj cesti kada je autobus skrenuo i survao se u oko 30 metara duboku i strmu provaliju.

Među putnicima je bilo puno učenika osnovnih i srednjih škola, izvijestila je agencija.

Nekoliko ozlijeđenih putnika prevezeno je u regionalnu bolnicu Sao Francisco de Assis na Fogu.

Vlada Zelenortskih Otoka u nedjelju je objavila da će u zemlji zbog žrtava nesreće biti proglašena dva dana žalosti.